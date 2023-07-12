Ganjar Pranowo: Koperasi Landasan Demokrasi Ekonomi Indonesia

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah yang juga Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut koperasi sebagai landasan demokrasi ekonomi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menghadiri acara HUT Koperasi ke-76 di Tenis Indoor Senayan Jakarta Pusat pada Rabu (12/7/2023).

"Dengan membaca cepat, sebenarnya kita diingatkan bagaimana berkembang bersama koperasi bisa diwujudkan. Karena dalam praktik di lapangan, berhadapan dengan korporasi seperti Pak Menteri (Teten Masduki) sampaikan," ujar Ganjar Pranowo.

BACA JUGA: Giliran Menteri Teten Masduki dan Kemenkop UKM Dapat Wejangan Antikorupsi dari KPK

Lebih lanjut ia menyebutkan harapannya agar koperasi dapat lebih berkembang dan sehat ke depannya.

"Ini waktu yang bagus bagi kita untuk merefleksikan diri, bagaimana ekonomi bisa merata, dan kekuatan anggota bisa ditunjukkan," kata dia.

Lebih lanjut Ganjar Pranowo menjelaskan ada filosofi dari Koperasi yang berkaitan erat dengan bangsa Indonesia.

"Ada nilai persatuan Indonesia yang ada di sana dalam wujud demokrasi ekonomi melalui koperasi, rasa-rasanya menjadi kewajiban kita wabil khusus bagi kami yang ada di pemerintah untuk satu melakukan pembinaan, dua melakukan pendampingan, yang terakhir memajukan koperasi Indonesia secara kongkrit seperti tadi Dekopin sampaikan," ujar Ganjar Pranowo.