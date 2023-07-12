Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo: Koperasi Landasan Demokrasi Ekonomi Indonesia

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |15:58 WIB
Ganjar Pranowo: Koperasi Landasan Demokrasi Ekonomi Indonesia
Ganjar Pranowo (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah yang juga Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut koperasi sebagai landasan demokrasi ekonomi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menghadiri acara HUT Koperasi ke-76 di Tenis Indoor Senayan Jakarta Pusat pada Rabu (12/7/2023).

"Dengan membaca cepat, sebenarnya kita diingatkan bagaimana berkembang bersama koperasi bisa diwujudkan. Karena dalam praktik di lapangan, berhadapan dengan korporasi seperti Pak Menteri (Teten Masduki) sampaikan," ujar Ganjar Pranowo.

Lebih lanjut ia menyebutkan harapannya agar koperasi dapat lebih berkembang dan sehat ke depannya.

"Ini waktu yang bagus bagi kita untuk merefleksikan diri, bagaimana ekonomi bisa merata, dan kekuatan anggota bisa ditunjukkan," kata dia.

Lebih lanjut Ganjar Pranowo menjelaskan ada filosofi dari Koperasi yang berkaitan erat dengan bangsa Indonesia.

"Ada nilai persatuan Indonesia yang ada di sana dalam wujud demokrasi ekonomi melalui koperasi, rasa-rasanya menjadi kewajiban kita wabil khusus bagi kami yang ada di pemerintah untuk satu melakukan pembinaan, dua melakukan pendampingan, yang terakhir memajukan koperasi Indonesia secara kongkrit seperti tadi Dekopin sampaikan," ujar Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156363/pemerintah-UzwY_large.jpg
Sahkan 80.068 Koperasi Merah Putih, Kemenkum: Lampaui Target Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/337/2909072/peran-strategis-koperasi-dalam-sejahterakan-masyarakat-indonesia-GhAQSJ1DcX.jpg
Peran Strategis Koperasi dalam Sejahterakan Masyarakat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/30/337/2854477/peran-koperasi-diperlukan-untuk-cegah-kasus-investasi-bodong-9iEO6u51LG.jpg
Peran Koperasi Diperlukan untuk Cegah Kasus Investasi Bodong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/337/2845431/ganjar-pranowo-terima-penghargaan-sebagai-pembina-koperasi-andalan-EwIRo151lN.jpg
Ganjar Pranowo Terima Penghargaan sebagai Pembina Koperasi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/337/2845235/menkop-teten-ganjar-harapan-kemajuan-indonesia-wyN4N4IJWz.jpg
Menkop Teten: Ganjar Harapan Kemajuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/337/2845224/hadiri-hari-ke-76-koperasi-ganjar-pranowo-diteriaki-presiden-ITtvELRYtr.jpg
Hadiri Hari Ke-76 Koperasi, Ganjar Pranowo Diteriaki Presiden
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement