Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Analisis BMKG Terkait Gempa M5,3 di Sumba Barat Daya NTT

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:24 WIB
Analisis BMKG Terkait Gempa M5,3 di Sumba Barat Daya NTT
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M5,3 mengguncang Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Rabu 12 Juli 2023 pukul 15.39.35 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,1. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 10,25° LS ; 118,79° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 76 Km arah Barat Daya Kodi Bangedo, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 45 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault)," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempabumi ini menimbulkan guncangan di daerah Sumba Barat Daya dengan skala intensitas III - IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah).

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 15.50 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock)," kata Daryono.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Kodi Sumba gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179417/gempa-GpEv_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Keerom Papua, Kedalaman 19 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/340/3179191/gempa-eR7j_large.jpg
BMKG: Gempa M5,0 di Nagan Raya Aceh akibat Aktivitas Sesar Besar Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/340/3179196/gempa-GNgm_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nagan Raya Aceh, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/340/3179164/gempa-SrNl_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Poso Sulteng, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178836/gempa-hInS_large.jpg
Breaking News! Gempa Dahsyat M6,1 Guncang Maluku Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178825/gempa-E1BK_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,8 Guncang Bengkulu Selatan, Pusatnya di Darat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement