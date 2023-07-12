Breaking News: Panglima Yudo Margono Mutasi 176 Perwira Tinggi TNI

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. melakukan rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan TNI. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis.

Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/690/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 176 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 73 Pati TNI AD, 59 Pati TNI AL dan 44 Pati TNI AU.

Di mana 73 Pati TNI AD yaitu, Mayjen TNI Dr. dr. Sutan Finekri Arifin A, Sp.OG., Subsp.K.FM., M.A.R.S., M.H. dari Dekan Fakultas Kedokterdan dan Ilmu Kesehatan Unhan menjadi Dosen Tetap Unhan, Brigjen TNI dr. Prihati Pujowaskito, Sp.PJ., M.M.R.S. dari Dirjangmed RSPAD Gatot Soebroto menjadi Dekan Fakultas Kedokterdan dan Ilmu Kesehatan Unhan, Kolonel Ckm Dr. drg. Puji Hartono, Sp.Ort., M.A.R.S., M.H. dari Paban VII/Kes Slogad menjadi Dirjangmed RSPAD Gatot Soebroto, Mayjen TNI Jubei Levianto, S.Sos., M.M. dari Staf Ahli Menhan Bid. Sosial menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Inf Hari Santoso dari Kabag Datin Set Bainstrahan Kemhan menjadi Wakil Direktur Bid. Keuangan dan Umum Pascasarjana Unhan, Brigjen TNI Fahrid Amran, S.H. dari Dir Sumdahan Ditjen Pothan Kemhan menjadi Wakil Dekan Bid. Keuangan dan Umum Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan, Kolonel Inf Agus Isrok Mikroj, S.I.P. dari Pamen Denmabesad menjadi Dir Sumdahan Ditjen Pothan Kemhan.

Brigjen TNI Asrianus Bulo, M.Han., CIT. dari Wakil Dekan Bid. Keuangan dan Umum Fakultas Strategi Pertahanan Unhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Inf Sudaryono, S.I.P., M.Han. dari Kabag Karpeg Ropeg Setjen Kemhan menjadi Wakil Dekan Bid. Keuangan dan Umum Fakultas Strategi Pertahanan Unhan, Kolonel Inf Dr. Sunarko, S.E., M.Sc., PSc. Dari Kaprodi Magister Diplomasi Pertahanan Fakultas Strahan Unhan menjadi Wakil Direktur Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Unhan, Kolonel Czi Ir. Mustofa, S.H., M.Han. dari Kaprodi Sarjana Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan Unhan menjadi Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan Unhan, Brigjen TNI Taufiq Shobri dari Karo Akademik dan Kemahasiswaan Unhan menjadi Waaster Kasad Bid. Tahwil Komsos dan Bakti TNI, Brigjen TNI Yudianto Putrajaya, S.E., M.M. dari Waaster Kasad Bid. Tahwil Komsos dan Bakti TNI menjadi Karo Akademik dan Kemahasiswaan Unhan, Kolonel Chk Berty Beatus Willem Sumakud, S.H., M.H. dari Kabid Hukum Internasional Publik pada Asdep Hukum Internasional Kemenko Polhukam menjadi Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Settama BSSN.

Brigjen TNI Kiswari, S.H., M.H. dari Direktur Penindakan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Budhi Dharmawan, S.Sos. dari Irops Itjen TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Frederick Made Setiawan, S.I.P., M.M. dari Aslog Kaskogabwilhan III menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Cpl Handoko Tri Nugroho dari Paban III/Alpal Slog TNI menjadi Aslog Kaskogabwilhan III, Brigjen TNI Nugroho Djatiwaluyo dari Direvjianbang Sesko TNI menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Suhardi dari Kapoksahli Bais TNI menjadi Kapoksahli Bais TNI, Brigjen TNI G. Taufan Gestoro dari Dir D Bais TNI menjadi Kapoksahli Bais TNI, Mayjen TNI Djaka Budhi Utama, S.Sos. dari Deputi Bid. Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polhukam menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima TNI, Mayjen TNI Heri Wiranto, S.E., M.M. dari Deputi Bid. Koordinasi Han Negara Kemenko Polhukam menjadi Deputi Bid. Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polhukam.

Mayjen TNI Achmad Riad, S.I.P. dari Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar, S.I.P. dari Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Jahpers menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI, Brigjen TNI Arif Bukhori dari Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Intekmil menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Jahpers, Brigjen TNI Amrin Ibrahim, S.I.P. dari Irdam VI/Mlw menjadi Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Intekmil, Kolonel Czi Fahrizal Harris, S.E. dari Waasintel Kaskogabwilhan III menjadi Irdam VI/Mlw, Brigjen TNI Ludfie Soediarto dari Dandenma Mabesad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Czi Suprayoga dari Wadandenma Mabesad menjadi Dandenma Mabesad, Brigjen TNI Surjadi Sjamsir, S.H. dari Kaotmilti II Jakarta Babinkum TNI menjadi Kaotmilti IV Makassar Babinkum TNI, Brigjen TNI Safrin Rachman, S.H., M.H. dari Kaotmilti IV Makassar Babinkum TNI menjadi Kaotmilti II Jakarta Babinkum TNI, Brigjen TNI Dr. Salidin, S.H., M.Hum. dari Waka Babinkum TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

Brigjen TNI Dr. Rokhmat, S.H., C.N., M.Kn. dari Kaotmilti I Medan Babinkum TNI menjadi Waka Babinkum TNI, Brigjen TNI Sudarma Setiawan, S.E., S.H., CfrA., M.H. dari Kabidbankum Perdatun Babinkum TNI menjadi Inspektur Babinkum TNI, Kolonel Chk Roedhi Soerjono, S.E., S.H., CFrA., M.H. dari Kabidbankumperdatun Babinkum TNI menjadi Inspektur Babinkum TNI, Brigjen TNI Abidin, S.H. dari Waorjen TNI Babinkum TNI menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Azhar, S.H., M.Kn. dari Kapuslemasmil Babinkum TNI menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Agus Wijanarko, S.H. dari Dirum Puspomad menjadi Kapuslemasmil Babinkum TNI, Kolonel Cpm Bayu Ajiwidodo, S.H., M.I.P. dari Dirbinlidpamfik Puspomad menjadi Dirum Puspomad, Brigjen TNI Yusri Nuryanto, S.I.P. dari Dircab Puspomad menjadi Ir Puspomad, Brigjen TNI Sain Musta’in, S.H. dari Dansatidik Puspomad menjadi Dircab Puspomad, Brigjen TNI Muhammad Yusrif Guntur, S.Sos., M.Si. dari Ir Puspomad menjadi Dansatidik Puspomad.

Mayjen TNI Helly Guntoro, S.Sos. dari Kapusbekangad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Diding Ahmad Kizwini, S.Sos., M.M. dari Wakapusbekangad menjadi Kapusbekangad, Brigjen TNI Rommy Tuwaidan, S.H. dari Dirum Pusbekangad menjadi Wakapusbengad, Kolonel Cba Gusman Hakim, S.E., M.M. dari Kasubditbinhar Sdircab Pusbekangad menjadi Dirum Pusbekangad, Brigjen TNI Ari Yulistiyo, S.E. dari Dirkuad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Cku Andi Tjarwandi, S.E., M.M. dari Wadirkuad menjadi Dirkuad, Brigjen TNI Yogi Gunawan dari Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Siber menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Inf Junaidi M., S.Sos., M.Si. dari Pamen Denmabesad menjadi Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Siber, Brigjen TNI Amping Bujasar Tangdilintin, S.Sos., M.Si. dari Ir Puspenerbad menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Cpn Asyik Rudianto, S.Mn., M.M. dari Dosen Utama Seskoad menjadi Ir Puspenerbad.

Brigjen TNI Abdi Iman Sakti Zebua, S.H., M.M. dari Aspers Kaskostrad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Inf Mohammad Imam Gogor Agnie Aditya dari Danrem 083/Bdj (Malang) Kodam V/Brw menjadi Aspers Kaskostrad, Brigjen TNI Bambang Siswanto dari Widyaiswara Bid. Juangpimp Seskoad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Inf Sukandar dari Analis Madya Bid. Info Strahan di Daerah Pushansiber Bainstrahan Kemhan menjadi Widyaiswara Bid. Juangpimp Seskoad, Brigjen TNI Budi Irawan, S.I.P., M.Si. dari Dirjianbang Secapaad menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Inf Akhmad Yani dari Pamen Ahli Bid. Ilpengtek Pussenif menjadi Dirjianbang Secapaad, Brigjen TNI Satriojo Pinandojo dari Dirlat Kodiklat TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI, Brigjen TNI Khairul Anwar Mandailing, S.H., M.Tr. (Han) dari Staf Khusus Kasad menjadi Dirlat Kodiklat TNI, Brigjen TNI Murod, S.H., M.H. dari Staf Khusus Kasad menjadi Staf Khusus Panglima TNI.

Brigjen TNI Iwan Bambang Setiawan, S.I.P. dari Penasehat Militer PTRI PBB di New York, Amerika Serikat menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Inf Felix Lumban Tobing, S.T. M.C.T. dari Paban Utama H - 2 Dit H Bais TNI menjadi Penasehat Militer PTRI PBB di New York, Amerika Serikat, Brigjen TNI Putut Widjaksono Hadi, S.I.P. dari Athan RI di Riyadh Saudi Arabia, menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Inf Eri Nassuri, S.E. dari Paban Utama C-1 Dit C Bais TNI menjadi Athan RI di Riyadh, Saudi Arabia, Mayjen TNI Dr. Dedy Agus Purwanto, S.H., M.A.P. dari Staf Ahli Bid. Ideologi dan Politik BIN menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Hardani Lukitanta Adi, S.Sos. dari Kabinda Kalimantan Timur pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Vincentius Setiawan Bayu Sasetyo, S.I.P., M.Si.(Han) dari Agen Intelijen Ahli Madya pada Direktorat Maluku dan Papua, Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Tato Frederik Pasaka, S.T. dari Agen Intelijen Ahli Madya pada Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi Deputi Bid. Intelijen Luar Negeri BIN menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Widhioseno, S.E., M.Hum. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Gumuruh W., S.E., M.B.A. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Daryatmo, S.I.P. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun) dan