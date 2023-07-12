Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi TNI, Penasihat Militer PTRI di PBB Jadi Stafsus KSAD

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |18:45 WIB
Mutasi TNI, Penasihat Militer PTRI di PBB Jadi Stafsus KSAD
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali melakukan mutasi terhadap perwira tinggi (pati). Teranyar, sebanyak 176 pati dari 3 matra dimutasi.

Salah satu pati yang dimutasi tersebut adalah Brigjen TNI Iwan Bambang Setiawan. Ia dimutasi dari Penasihat Militer Perutusan Tetap RI (PTRI) PBB di New York, Amerika Serikat (AS), menjadi Staf Khusus KSAD.

Posisinya yang ditinggalkannya digantikan Kolonel Inf Felix Lumban Tobing, S.T. M.C.T. Sebelumnya, Kolonel Inf Felix Lumban Tobing menjabat sebagai Perwira Pembantu Utama (Paban) H - 2 Dit H Bais TNI.

Sebagaimana diketahui, mutasi ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/690/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Sebanyak 176 pati TNI dimutasi. Rinciannya, 73 Pati TNI AD, 59 Pati TNI AL, dan 44 Pati TNI AU.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Topik Artikel :
Mutasi TNI tni ad TNI
