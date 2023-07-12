Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Partai Terbuka, Zulhas Sebut PAN Rangkul Nadhlatul Ulama di Pemilu 2024

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |18:45 WIB
Jadi Partai Terbuka, Zulhas Sebut PAN Rangkul Nadhlatul Ulama di Pemilu 2024
Foto: dok PAN
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membawa perubahan partainya menjadi terbuka tidak inklusif bagi kalangan Muhammadiyah saja.

Diketahui, sebelumnya PAN lahir dari rahim Muhammadiyah, seakan memberi kesan bahwa PAN partai yang tertutup. Namun kini PAN bertransformasi menjadi partai terbuka untuk semua umat Islam.

Zulkifli Hasan mengatakan, setiap partai politik mempunyai peran sebagai pemersatu bangsa. Karenanya, dia berusaha keras untuk memperkuat persatuan dengan merangkul semua golongan, termasuk Nadhlatul Ulama (NU).

"Jadi begini, memang parpol itu fungsinya memajukan peradaban. Oleh karena itu PAN berusaha keras agar umat Islam memperkuat persatuan, bersatu walaupun berbeda," ujarnya di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Salah satu upaya PAN merangkul semua golongan diwujudkan dengan cara menggelar acara peringatan satu abad NU dengan tajuk 'Simposium Nasional' di Hotel Sheraton Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Langkah pria yang akrab disapa Zulhas ini pun sukses, dengan hadirnya Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Sekjen PBNU Saifullah Yusuf dan jajaran pengurus PBNU Jatim.

Bahkan dalam acara itu, Gus Yahya menyebut bahwa PAN rasional, dan ia pun menegaskan tidak ada larangan bagi warga NU untuk mencoblos PAN di Pemilu 2024.

