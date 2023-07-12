Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

176 Pati TNI Dimutasi, 3 Staf Khusus Kasad Dipindah Jadi Pati Mabes TNI AD

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |18:50 WIB
176 Pati TNI Dimutasi, 3 Staf Khusus Kasad Dipindah Jadi Pati Mabes TNI AD
ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengumumkan mutasi 176 perwira tinggi (Pati) di jajaran TNI. dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis.

Mutasi ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/690/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Mutasi ditetapkan terhadap 176 Pati TNI, yang terdiri dari 73 Pati TNI AD, 59 Pati TNI AL dan 44 Pati TNI AU.

Salah satu Pati TNI AD yang ditetapkan menjalani mutasi ini adalah Mayjen TNI Widhioseno, S.E., M.Hum, yang dimutasi dari jabatannya sebagai Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD. Mutasi ini ditetapkan dalam rangka pensiun Mayjen TNI Widhioseno.

Mayjen TNI Widhioseno mulai menjabat sebagai Staf Khusus Kasad penugasan Sekretaris PT. Pindad pada 27 April 2023. Sebelumnya, pria kelahiran 1965 ini menjabat sebagai Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Komsos, dan pernah memegang posisi Kadeplat Sesko TNI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mutasi TNI TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414/tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement