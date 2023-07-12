176 Pati TNI Dimutasi, 3 Staf Khusus Kasad Dipindah Jadi Pati Mabes TNI AD

JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengumumkan mutasi 176 perwira tinggi (Pati) di jajaran TNI. dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis.

Mutasi ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/690/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Mutasi ditetapkan terhadap 176 Pati TNI, yang terdiri dari 73 Pati TNI AD, 59 Pati TNI AL dan 44 Pati TNI AU.

Salah satu Pati TNI AD yang ditetapkan menjalani mutasi ini adalah Mayjen TNI Widhioseno, S.E., M.Hum, yang dimutasi dari jabatannya sebagai Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD. Mutasi ini ditetapkan dalam rangka pensiun Mayjen TNI Widhioseno.

Mayjen TNI Widhioseno mulai menjabat sebagai Staf Khusus Kasad penugasan Sekretaris PT. Pindad pada 27 April 2023. Sebelumnya, pria kelahiran 1965 ini menjabat sebagai Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Komsos, dan pernah memegang posisi Kadeplat Sesko TNI.