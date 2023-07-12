Kaesang Pakai Kaus Bergambar Wajah Ganjar Pranowo, Isyarat Dukungan?

JAKARTA - Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep tampak mengenakan kaus dengan gambar wajah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang juga bakal calon presiden dari PDI Perjuangan.

Kaesang tampak mengenakan kaus hitam yang memvisualisasikan Ganjar Pranowo. Dalam kaus itu, tergambar wajah Ganjar tengah senyum.

Selain itu, di bagian bawah kaus yang digenakan Kaesang terdapat tulisan Tugiman. Sementara di bagian atas kiri terdapat tulisan GP.

Foto Kaesang yang tengah memakai kaus bergambar wajah Ganjar ini tersebar dan viral di media sosial (medsos).

Hal ini seolah menyiratkan Kaesang mendukung Ganjar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebagaimana diketahui, nama Kaesang sebelumnya santer diisukan maju menjadi Wali Kota Depok pada Pilkada mendatang. PDIP dikabarkan siap memberikan restu.

(Erha Aprili Ramadhoni)