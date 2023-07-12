Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima Mutasi 44 Perwira Tinggi TNI AU, Ini Daftarnya

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |19:10 WIB
Panglima Mutasi 44 Perwira Tinggi TNI AU, Ini Daftarnya
Panglima TNI Yudo Margono (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Sebanyak 44 perwira tinggi (Pati) dari TNI Angkata Udara (TNI AU) dimutasi. Hal tersebut bagian dari 176 pati yang dimutasi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/690/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Berikut ini 44 Pati yang dimutasi dari TNI AU dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Rabu (12/7/2023), yaitu:

Marsma TNI Muhammad Yani Rudiansyah, S.T., S.I.P. dari Kapuslaik Kemhan menjadi Staf Ahli Menhan Bid. Sosial, Marsma TNI Asfan Jauhari, S.A.P., M.Si. dari Sesbadiklat Kemhan menjadi Staf Khusus Kasau, Marsma TNI Ir. Wajariman, M.Sc. dari Dir Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan menjadi Sesbadiklat Kemhan, Kolonel Tek Dedy Laksmono, S.E., S.T., M.M. dari Kasubdit Perizinan Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan menjadi Dir Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan.

Kemudian, Marsda TNI Farrid Hidayat H., S.T., M.Tr.(Han) dari Tenaga Ahli Pengajar Bid. Kepemimpinan Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsma TNI I G. Made Radar P. J., S.T. dari Kadisbtbau menjadi Tenaga Ahli Pengajar Bid. Kepemimpinan Lemhannas, Marsma TNI Ir. Nurcahyo Aloysius dari Ses Itjenau menjadi kabidsbtbau.

Marsma TNI Erwan Andrian, S.E., M.M. dari Ir Koopsud III menjadi Ses Itjenau, Kolonel Pnb Joko Triwibowo, M.Sc. (NSWC) dari Paban Utama Intekmil Sahli Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI menjadi Ir Koopsud III, Marsma TNI Herry Pinehas S., S.E., M.M. dari Inspektur Kogabwilhan II menjadi Waaslog Panglima TNI.

Lalu, Kolonel Pom Ridwan Djoko Leksono, S.E, dari Kabid Anev Set Itjen TNI menjadi Irops Itjen TNI, Marsma TNI Ulung Prabawa P. Utama dari Dirjianbang Akadami TNI menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsma TNI Olot Dwi Cahyono dari Dirdik Kodiklat TNI menjadi Dirjianbang Akademi TNI, Marsda TNI Fachri Adamy, S.E., dari Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun).

