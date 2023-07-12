Mutasi Pati TNI, Dua Staf Khusus Kasal Dipindah Jadi Pati Mabes TNI AL

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memutasi 176 perwira tinggi (pati) TNI. Dari 176 pati yang dimutasi tersebut, 73 di antaranya berasal dari Angkatan Darat (AD).

Mutasi ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/690/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis. Dua jenderal Staf Khusus Kasal dimutasi ke Mabes TNI AL.

Salah satu pati TNI AL yang dimutasi adalah Laksmana TNI Endra Sulistiyono, dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

Dan Laksmana TNI Heru Sriyanta, dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

Diketahui, Laksamana Pertama TNI Endra Sulistiyono, lahir pada 25 Juli 1965 adalah seorang TNI-AL yang terakhir menjabat sebagai Staf Khusus Kasal.

Endra, merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXIII/tahun 1988. Jabatan terakhir jenderal bintang satu ini adalah Kapok Sahli Koarmada II.