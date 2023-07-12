Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

176 Pati TNI Dimutasi, Sejumlah Perwira di BIN Pensiun

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |19:18 WIB
176 Pati TNI Dimutasi, Sejumlah Perwira di BIN Pensiun
Ilustrasi (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Dari 176 periwira tinggi TNI yang dimutasi Panglima Yudo Margono, beberapa di antaranya ditugaskan di Badan Intelijen Negara (BIN).

Diketahui, mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/690/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Berdasar keterangan tertulis yang diterima, Rabu (12/7/2023), di bawah ini adalah sejumlah pati TNI yang dimutasi yang sebelumnya ditempatkan di BIN:

TNI Dr. Dedy Agus Purwanto, S.H., M.A.P. dari Staf Ahli Bid. Ideologi dan Politik BIN menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

Brigjen TNI Hardani Lukitanta Adi, S.Sos. dari Kabinda Kalimantan Timur pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

