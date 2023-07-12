Setelah COD Ayam Geprek, Kini Pengantin Menghilang Usai Beli Bedak

JAKARTA - Megawati Siburian, pengantin wanita ini kabur saat hendak menjalani acara resepsi di daerah Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu 8 Juli 2023. Peristiwa itu pun viral di media sosial.

Berdasarkan informasi dari akun TikTok infosiantar, Rabu (12/7/2023). Pesta adat batak yang digelar suaminya, marga Sihombing pun akhirnya gagal terlaksana. Sementara undangan sudah tersebar, bahkan gedung Istana Kana hingga konsumsi sudah disiapkan.

Menurut keluarga pihak perempuan, Megawati pamit membeli bedak pada pukul 22.00 WIB, namun tak kunjung pulang, hingga waktu ditentukan untuk akad nikah.

Kedua orangtua Megawati pun meminta maaf dan tertunduk malu. Mereka juga meminta maaf kepada pihak laki-laki atas tidak terpujinya anak perempuannya itu, adapun tuntutan ganti rugi dalam persiapan pernikahan ini akan digantikan pihak perempuan.

BACA JUGA: Heboh Mantan Pacar Anggi Anggraeni Menangis Ngaku Tak Punya Uang Saat Diminta Mengganti Biaya Pernikahan

Pihak laki-laki dengan tegas meminta uang sinamot dan mahar harus dikembalikan karena 99% uang sinamot sudah diminta pihak perempuan sebesar Rp23 juta, dan biaya konsumsi harus dikembalikan.