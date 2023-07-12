Ganjar Pranowo Terima Penghargaan sebagai Pembina Koperasi Andalan

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendapatkan penghargaan sebagai 'Pembina Koperasi Andalan' dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

Penghargaan itu diterima Ganjar Pranowo dalam peringatan Hari Koperasi ke - 76 di Tenis Indoor GBK Senayan Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).

Ganjar mengatakan, peringatan Hari Koperasi merupakan momentum yang bagus untuk melakukan refleksi.

"Ini waktu yang bagus untuk kita merefleksikan diri bagaimana ekonomi bisa merata dan kekuatan anggota bisa ditunjukkan pada nilai persatuan Indonesia," ujar Ganjar dalam sambutannya.

Sebagai kepala daerah, Ganjar menegaskan pihaknya wajib untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan memajukan koperasi Indonesia.