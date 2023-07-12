Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Terima Penghargaan sebagai Pembina Koperasi Andalan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |19:53 WIB
Ganjar Pranowo Terima Penghargaan sebagai Pembina Koperasi Andalan
Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendapatkan penghargaan sebagai 'Pembina Koperasi Andalan' dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

Penghargaan itu diterima Ganjar Pranowo dalam peringatan Hari Koperasi ke - 76 di Tenis Indoor GBK Senayan Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).

Ganjar mengatakan, peringatan Hari Koperasi merupakan momentum yang bagus untuk melakukan refleksi.

"Ini waktu yang bagus untuk kita merefleksikan diri bagaimana ekonomi bisa merata dan kekuatan anggota bisa ditunjukkan pada nilai persatuan Indonesia," ujar Ganjar dalam sambutannya.

Sebagai kepala daerah, Ganjar menegaskan pihaknya wajib untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan memajukan koperasi Indonesia.

