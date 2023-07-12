Dikecam, Pertemuan LGBT Se-ASEAN Pindah dari Jakarta

JAKARTA - Pertemuan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Se-ASEAN dalam penyelenggaraan ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) batal dilakukan di Jakarta lantaran banyak mendapat kecaman dari sejumlah elemen masyarakat.

Namun, AAW tetap akan dilaksanakan dengan memindahkan ke lokasi ke luar Indonesia.

"Penyelenggaran memutuskan untuk merelokasi tempat acara menjadi di luar Indonesia, setelah menerima serangkaian ancaman keamanan dari berbagai pihak," tulis penyelenggara AAW dalam keterangannya, Rabu, (12/7/2023).

Penyelenggara mengaku telah memonitor situasi dengan sangat teliti termasuk gelombang “anti LGBT” di media sosial. Keputusan yang dibuat memastikan keselamatan dan keamanan dari partisipan dan panitia.

"Kami menegaskan panggilan kami untuk ASEAN dan pemerintah untuk menciptakan berdialog dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk mereka yang didiskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seks mereka (SOGIESC)," tulis panitia penyelenggara.

Menurut penyelenggara, visi mereka tentang kawasan ASEAN yang inklusif didasarkan pada keberadaan ruang aman bagi masyarakat sipil dan pemegang hak untuk belajar tentang lembaga tersebut.

Untuk membahas masalah yang penting bagi mereka, dan secara kolektif menggunakan hak-hak mereka secara bebas mengekspresikan pandangan penyelenggara tentang bagaimana ASEAN memajukan, atau tidak, hak asasi masyarakat tentang keberadaan mereka.

"Ancaman terhadap eksistensi kehidupan dan martabat merupakan bagian dari kenyataan sehari-hari yang dihadapi oleh kelompok LGBTQIA+," tulis panitia penyelenggara.