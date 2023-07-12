Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kaesang Pakai Kaus Gambar Ganjar Pranowo Bikin Heboh Warganet

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |20:31 WIB
Kaesang Pakai Kaus Gambar Ganjar Pranowo Bikin Heboh Warganet
Kaesang Pangarep pakai kaus bergambar Ganjar Pranowo (Foto : Istimewa)
A
A
A

SEMARANG - Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, kembali menarik perhatian warganet. Postingan Kaesang pun viral di media sosial lantaran dia mengenakan kaus bergambar capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, Rabu (12/7/2023).

Dalam unggahan tersebut memperlihatkan Kaesang mengenakan kaos berwarna hitam bergambar foto Ganjar tersenyum dengan warna merah cerah. Pada desain kaos itu terdapat tulisan GANJAR di tengahnya dan ada tulisan Tugiman di bagian tengah bawah, kemudian GP di bagian kanan atas serta NKRI di bagian tengah atas.

Foto Kaesang ramai diunggah banyak warganet di sejumlah platform medsos seperti twitter, instagram dan juga tik tok.

Di medsos twitter misalnya, akun @JesicaRahmadina, menuliskan caption: "Hanya ingin posting mas Kaesang Pangarep sangatlah keren memakai kaos bergambar Tugiman Ganjar Pranowo. Silakan ahli cocokologi dan ahli gesture untuk menafsirkan berdasarkan keinginan kalian masing masing Karena bagiku, mas @kaesangp dan pak @ganjarpranowo adalah idolakuh!"

Cuitan lain akun Twitter @FaGtng, menulis bahwa meski dihajar, Kaesang tetap dukung Ganjar.

Selain ramai di platform Twitter, foto Kaesang memakai kaus bergambar dan bertuliskan Ganjar dengan ukuran cukup besar juga bermunculan di Instagram dan TikTok.

Di Instagram akun politikus muda Tsamara Amany Alatas pun turut memposting dengan caption "Jadi begini... @kaesangp," tulis Tsamara.

Kemudian akun Denny Siregar, @dennysirregar, mengunggah hal serupa. Kaesang mengenakan kaus Ganjar Pranowo, dengan caption: "Eittsss.. kok jadi berubah ? Katanya sebelah ga gini kok..," captionnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement