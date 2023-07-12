Kaesang Pakai Kaus Gambar Ganjar Pranowo Bikin Heboh Warganet

SEMARANG - Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, kembali menarik perhatian warganet. Postingan Kaesang pun viral di media sosial lantaran dia mengenakan kaus bergambar capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, Rabu (12/7/2023).

Dalam unggahan tersebut memperlihatkan Kaesang mengenakan kaos berwarna hitam bergambar foto Ganjar tersenyum dengan warna merah cerah. Pada desain kaos itu terdapat tulisan GANJAR di tengahnya dan ada tulisan Tugiman di bagian tengah bawah, kemudian GP di bagian kanan atas serta NKRI di bagian tengah atas.

Foto Kaesang ramai diunggah banyak warganet di sejumlah platform medsos seperti twitter, instagram dan juga tik tok.

Di medsos twitter misalnya, akun @JesicaRahmadina, menuliskan caption: "Hanya ingin posting mas Kaesang Pangarep sangatlah keren memakai kaos bergambar Tugiman Ganjar Pranowo. Silakan ahli cocokologi dan ahli gesture untuk menafsirkan berdasarkan keinginan kalian masing masing Karena bagiku, mas @kaesangp dan pak @ganjarpranowo adalah idolakuh!"

Cuitan lain akun Twitter @FaGtng, menulis bahwa meski dihajar, Kaesang tetap dukung Ganjar.

Selain ramai di platform Twitter, foto Kaesang memakai kaus bergambar dan bertuliskan Ganjar dengan ukuran cukup besar juga bermunculan di Instagram dan TikTok.

Di Instagram akun politikus muda Tsamara Amany Alatas pun turut memposting dengan caption "Jadi begini... @kaesangp," tulis Tsamara.

Kemudian akun Denny Siregar, @dennysirregar, mengunggah hal serupa. Kaesang mengenakan kaus Ganjar Pranowo, dengan caption: "Eittsss.. kok jadi berubah ? Katanya sebelah ga gini kok..," captionnya.