Viral! Kaesang Pakai Kaos Ganjar Pranowo, Netizen: Kita Satu Server

JAKARTA - Putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep tampak sumringah, saat mengenakan kaos bergambar wajah Gubernur Jawa Tengah (Jateng), yang juga Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo

Seperti terlihat dalam postingan akun Instagram politikus muda Tsamara Amany Alatas pada Rabu (12/7/2023).

"Jadi begini... @kaesangp," tulis Tsamara dalam akun media sosialnya

Kaos yang dipakai Kaesang berwarna putih dan tampak Ganjar Pranowo sedang tersenyum.

Selain itu ada tulisan 'Tuanku ya Rakyat, Jabatan Cuma Mandat'.

Tampak Kaesang menyodorkan jari telunjuk dan jari tengahnya membentuk huruf V (victory) saat berfoto dengan Tsamara.

Sedangkan Tsamara tampak menunjuk ke arah foto Ganjar Pranowo yang dikenakan Kaesang sembari tersenyum.

Selain itu tampak Ketua Umum Ganjarian Spartan Mohamad Guntur Romli yang juga mengunggah foto Kaesang mengenakan kaus bergambar wajah Ganjar Pranowo.

"Salam dari mas Kaesang," tulis Guntur Romli yang dikenal akrab sebagai santri Gus Dur.