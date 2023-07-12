Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral! Kaesang Pakai Kaos Ganjar Pranowo, Netizen: Kita Satu Server

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |21:05 WIB
Viral! Kaesang Pakai Kaos Ganjar Pranowo, Netizen: Kita Satu Server
Kaesang pakai kaos bergambar Ganjar (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep tampak sumringah, saat mengenakan kaos bergambar wajah Gubernur Jawa Tengah (Jateng), yang juga Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo

Seperti terlihat dalam postingan akun Instagram politikus muda Tsamara Amany Alatas pada Rabu (12/7/2023).

"Jadi begini... @kaesangp," tulis Tsamara dalam akun media sosialnya

Kaos yang dipakai Kaesang berwarna putih dan tampak Ganjar Pranowo sedang tersenyum.

Selain itu ada tulisan 'Tuanku ya Rakyat, Jabatan Cuma Mandat'.

Tampak Kaesang menyodorkan jari telunjuk dan jari tengahnya membentuk huruf V (victory) saat berfoto dengan Tsamara.

Sedangkan Tsamara tampak menunjuk ke arah foto Ganjar Pranowo yang dikenakan Kaesang sembari tersenyum.

Selain itu tampak Ketua Umum Ganjarian Spartan Mohamad Guntur Romli yang juga mengunggah foto Kaesang mengenakan kaus bergambar wajah Ganjar Pranowo.

"Salam dari mas Kaesang," tulis Guntur Romli yang dikenal akrab sebagai santri Gus Dur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement