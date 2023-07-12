Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Jadi Pahlawan Dongeng Buatan Anak, Kapolri: Jadikan Semangat Lebih Baik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |22:04 WIB
Polisi Jadi Pahlawan Dongeng Buatan Anak, Kapolri: Jadikan Semangat Lebih Baik
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Foto: Polri)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara Awarding Day Apresiasi Kreasi 77 Polri Presisi Untuk Negeri di Balai Samudera, Jakarta, Rabu (12/7/2023) malam.

Sigit mengungkapkan, acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara. Pemberian penganugerahaan tersebut diserahkan kepada personel Polri, TNI maupun masyarakat.

"Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan kegiatan penganugerahan lomba kreasi terkait dengan rangkaian HUT Bhayangkara ke-77 sekaligus juga kita memberikan hadiah atau reward kepada personel-personel Polri yang berprestasi baik dalam mengharumkan nama bangsa pada saat Sea Games kemarin. Ataupun beberapa lomba internasional lainnya," kata Sigit.

Dalam acara tersebut, Sigit menyebut juga diikuti oleh anak-anak Taman Kanak-Kanak (TK). Mereka diberikan kesempatan untuk membuat dongeng. Kegiatan yang juga diikuti seluruh lapisan masyarakat tersebut terkait dengan pelayanan, fungsi dan harapan terhadap institusi Polri.

"Ada dongeng, cerpen dan tentunya disitu kita berikan kebebasan mau cerita tentang jeleknya pak Polisi supaya bisa menjadi lebih baik atau mungkin kesan-kesan yang mereka dapatkan," ujar Sigit.

Sigit pun memberi perhatian lebih terhadap dongeng yang dibuat anak-anak. Pasalnya, mereka membuat cerita dimana sosok Polisi menjadi seorang pahlawan yang gemar menolong masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179428/polri-vHGd_large.jpg
Cegah Gangguan Kamtibmas, Polisi Sisir Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179411/polri-TGHm_large.jpg
Polri Bongkar 38.943 Kasus Narkoba, PBNU: Hukum Berat Pengedarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178562/polri-Nijk_large.jpg
4 Polisi Diduga Terlibat Narkoba di Nunukan Tak Dipidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177638/polri-cGMN_large.jpg
Kapolri Targetkan 1.000 SPPG, Lemkapi: Buktikan pada Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177421/polri-cagj_large.jpg
Resmikan SPPG di Jateng, Kapolri Minta Kawal SOP Penyajian MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176982/polri-H4Bu_large.jpg
Dukung Program Pemerintah, Kapolri: Buruh dan Polri Bersinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement