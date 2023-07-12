Duta Arsip: Arsiparis Pengawal Peradaban dan Penyimpan Memori Kolektif Bangsa

JAKARTA - Duta Arsip Indonesia Rieke Diah Pitaloka menyatakan profesi arsiparis tidak boleh dianggap sebelah mata karena mereka adalah pengawal peradaban bangsa.

Hal ini diungkapkan Rieke saat menghadiri pertemuan yang dihadiri para pemimpin lembaga kearsipan dari 19 negara dengan penduduk mayoritas Muslim guna membentuk forum kerja sama arsip Islam.

"Saya selalu menekankan kepada teman-teman arsiparis, Anda mendapatkan berkah untuk bisa mengawal peradaban, karena kebenaran dan sejarah bangsa ini tertulis dan disimpan dalam setiap arsip lokal yang diurus para arsiparis," kata Rieke dilansir Antara, Rabu (12/7/2023).

Rieke mengatakan saat ini masih ada anggapan di tengah masyarakat bahwa pekerjaan sebagai arsiparis itu kurang penting. Padahal kenyataannya, lanjut dia, arsiparis adalah pemeran utama yang tugasnya menyimpan memori kolektif bangsa.

BACA JUGA: Dewan HAM PBB Setujui Resolusi Cegah Pembakaran Alquran

"Kalau di negara-negara lain, badan arsip itu sudah dianggap sebagai institusi yang penting karena dalam berbagai sengketa internasional, keberadaan arsip dalam menyelesaikan hukum internasional selalu menjadi pijakan," ujarnya.

BACA JUGA: Kaesang Pangarep Menang Kategori Konten Kreator Talkshow Terfavorit di VCCA 2023

Ia menegaskan perlu ada kebijakan politik anggaran untuk memperkuat lembaga-lembaga arsip di pusat maupun daerah, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan para arsiparis.

"Saya berharap di Indonesia mulai tumbuh kesadaran tentang arsip dan arsiparis itu sendiri, bukan hanya di pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah," ucapnya.

Anggota legislator dari PDIP itu menambahkan bahwa peradaban Islam selalu mampu menjadi harmonisasi hubungan antarnegara di dunia. Dari catatan sejarah, peradaban Islam sangat jelas tidak anti barat ataupun Amerika, membuat Islam menjadi diplomasi internasional.