Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Duta Arsip: Arsiparis Pengawal Peradaban dan Penyimpan Memori Kolektif Bangsa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |23:32 WIB
Duta Arsip: Arsiparis Pengawal Peradaban dan Penyimpan Memori Kolektif Bangsa
Duta Arsip Rieke Diah Pitaloka (Foto: dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Duta Arsip Indonesia Rieke Diah Pitaloka menyatakan profesi arsiparis tidak boleh dianggap sebelah mata karena mereka adalah pengawal peradaban bangsa.

Hal ini diungkapkan Rieke saat menghadiri pertemuan yang dihadiri para pemimpin lembaga kearsipan dari 19 negara dengan penduduk mayoritas Muslim guna membentuk forum kerja sama arsip Islam.

"Saya selalu menekankan kepada teman-teman arsiparis, Anda mendapatkan berkah untuk bisa mengawal peradaban, karena kebenaran dan sejarah bangsa ini tertulis dan disimpan dalam setiap arsip lokal yang diurus para arsiparis," kata Rieke dilansir Antara, Rabu (12/7/2023).

Rieke mengatakan saat ini masih ada anggapan di tengah masyarakat bahwa pekerjaan sebagai arsiparis itu kurang penting. Padahal kenyataannya, lanjut dia, arsiparis adalah pemeran utama yang tugasnya menyimpan memori kolektif bangsa.

"Kalau di negara-negara lain, badan arsip itu sudah dianggap sebagai institusi yang penting karena dalam berbagai sengketa internasional, keberadaan arsip dalam menyelesaikan hukum internasional selalu menjadi pijakan," ujarnya.

Ia menegaskan perlu ada kebijakan politik anggaran untuk memperkuat lembaga-lembaga arsip di pusat maupun daerah, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan para arsiparis.

"Saya berharap di Indonesia mulai tumbuh kesadaran tentang arsip dan arsiparis itu sendiri, bukan hanya di pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah," ucapnya.

Anggota legislator dari PDIP itu menambahkan bahwa peradaban Islam selalu mampu menjadi harmonisasi hubungan antarnegara di dunia. Dari catatan sejarah, peradaban Islam sangat jelas tidak anti barat ataupun Amerika, membuat Islam menjadi diplomasi internasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178564/sahroni-vJzx_large.jpg
Pekan Depan, MKD Gelar Sidang Etik Anggota DPR Nonaktif Sahroni dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176761/partai_golkar-z7un_large.jpg
Pasca-Dinonaktifkan, Kursi Adies Kadir di Pimpinan DPR Masih Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174050/puan-mzOk_large.jpg
DPR RI Desak Evaluasi Total Kontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174017/puan_maharani-YCuO_large.jpg
Gugatan Hapus Hak Pensiun Anggota Dewan Bergulir di MK, Begini Respon Ketua DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173997/puan-SP1l_large.jpg
Kritik Bakyat Bisa Halus, Keras, bahkan Kasar, Ini Jawaban Puan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173991/puan-43fj_large.jpg
Jeritan Rakyat! DPR Terima 6.297 Aduan, Masalah Hukum dan Agama Paling Banyak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement