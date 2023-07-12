Pakai Kaos Ganjar Pranowo, Kaesang Pangareb Disebut Tunjukkan Dukungan di Pilpres 2024

JAKARTA - Foto Kaesang Pangarep mengenakan kaos bergambar wajah Ganjar Pranowo sedang viral di media sosial.

Gambar itu seakan mempertegas dukungan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah dari Kaesang kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024.

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan dukungan Jokowi kepada Ganjar sebagai bacapres dari PDIP makin jelas melalui kaos yang dikenakan Kaesang.

Selain itu, Jokowi juga ingin membuktikan hubungannya dengan PDIP baik-baik saja.

“Bisa juga dibaca seperti itu. Bahwa keluarga Jokowi melalui Kaesang ingin menunjukkan bahwa hubungan mereka dengan PDIP baik-baik saja,” ujar dia kepada wartawan, Rabu (12/7/2023).

Saidiman mengatakan hal itu juga membuktikan bahwa PDIP tetap solid dalam memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo.

“Menurut saya, sejauh ini PDIP masih cukup solid mendukung Ganjar. Belum pernah ada statement resmi dari seorang elite PDIP untuk mendukung selain Ganjar, termasuk dari Jokowi dan keluarganya,” imbuh pengamat politik itu.