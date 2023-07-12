Bocah Pelempar Batu ke KRL di Depok Tak Dituntut KCI, Polisi: Kasus Berakhir Mediasi

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok melakukan mediasi antara PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dengan pihak bocah pelaku vandalisme pelemparan batu ke rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) di persinyalan masuk Stasiun Depok Baru, Kemiri Muka, Beji, Depok, Jawa Barat pada Senin (10/7/2023) kemarin.

"Kemarin sore ada anak-anak di bawah umur sekitar 12 tahun diamankan 3 orang melakukan pelemparan terhadap kereta yang melintas di daerah Pondok Cina. Kemudian dibawa ke sini kita hubungin pihak KCI dan dimediasi dan mereka (PT KCI) pun tidak melakukan penuntutan,” kata Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan di Mapolres, Selasa (11/7/2023).

“Namun orang tuanya dilakukan pembinaan supaya orang tua juga ikut memberi agar mengarahkan anaknya supaya tidak melakukan hal nakal seperti itu," sambungnya.

Nirwan menambahkan motif bocah melempar batu hanya sekadar iseng. Ia menyebut bahwa para bocah baru pertama kali melakukan aksi tersebut.

"Pengakuannya hanya iseng saja di pinggir rel itu. Baru sekali," ucapnya.

Nirwan menjelaskan bahwa kaca KRL yang terkena lemparan batu sempat pecah. Namun tidak melukai penumpang.

"Sempat pecah satu kena lemparan batu, tapi tidak ada luka," tuturnya.