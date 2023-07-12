Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah Pelempar Batu ke KRL di Depok Tak Dituntut KCI, Polisi: Kasus Berakhir Mediasi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |05:43 WIB
Bocah Pelempar Batu ke KRL di Depok Tak Dituntut KCI, Polisi: Kasus Berakhir Mediasi
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok melakukan mediasi antara PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dengan pihak bocah pelaku vandalisme pelemparan batu ke rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) di persinyalan masuk Stasiun Depok Baru, Kemiri Muka, Beji, Depok, Jawa Barat pada Senin (10/7/2023) kemarin.

"Kemarin sore ada anak-anak di bawah umur sekitar 12 tahun diamankan 3 orang melakukan pelemparan terhadap kereta yang melintas di daerah Pondok Cina. Kemudian dibawa ke sini kita hubungin pihak KCI dan dimediasi dan mereka (PT KCI) pun tidak melakukan penuntutan,” kata Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan di Mapolres, Selasa (11/7/2023).

 BACA JUGA:

“Namun orang tuanya dilakukan pembinaan supaya orang tua juga ikut memberi agar mengarahkan anaknya supaya tidak melakukan hal nakal seperti itu," sambungnya.

Nirwan menambahkan motif bocah melempar batu hanya sekadar iseng. Ia menyebut bahwa para bocah baru pertama kali melakukan aksi tersebut.

"Pengakuannya hanya iseng saja di pinggir rel itu. Baru sekali," ucapnya.

BACA JUGA:

KCI Sayangkan Aksi Vandalisme Bocah Lempar Batu ke KRL hingga Kaca Pecah 

Nirwan menjelaskan bahwa kaca KRL yang terkena lemparan batu sempat pecah. Namun tidak melukai penumpang.

"Sempat pecah satu kena lemparan batu, tapi tidak ada luka," tuturnya.

