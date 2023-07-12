Lokasi SIM Keliling, Buka hingga Jam 2 Siang Hari Ini

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan SIM Keliling, Rabu (12/7/2023). Layanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jakarta.

Melansir dari akun Twitter resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling ini beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB.

Berikut lokasi pelayanan SIM Keliling hari ini:

Jaktim : Mall Grand Cakung.

Jaksel : Kampus Trilogi Kalibata dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Gatot Subroto.