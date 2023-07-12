Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ayah Korban Pelecehan Seksual di Pasar Minggu Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |08:48 WIB
Ayah Korban Pelecehan Seksual di Pasar Minggu Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku
Ilustrasi pelecehan seksual
A
A
A

 

JAKARTA-Dugaan kasus pelecehan seksual terjadi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban seorang anak berinisial AMR dilecehkan oleh ayah tirinya, AS beberapa waktu lalu.

Ayah kandung korban pun berharap polisi segera menciduk terduga pelaku lantaran terduga pelaku masih berkeliaran.

"Harapan saya gak muluk-muluk, sama mungkin seperti orang tua pada umumnya agar pelaku segera diproses dan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya," ujar Ayah korban, Anton Melvin pada wartawan, Rabu (12/7/2023).

Dikatakannya, terduga pelaku saat ini masih belum diamankan oleh polisi, yang mana membuat dia khawatir dengan anaknya tersebut.

Padahal, dengan ditangkapnya terduga pelaku, anaknya bisa melupakan sedikit perbuatan pelaku dan pelaku pun menjadj jera atas perbuatannya yang telah menyebabkan trauma psikis pada anak kandungnya itu.

"Dan saya belum tenang kalau pelaku masih berkeliaran karena pelaku tau persis aktivitas kedua anak saya, bisa saja pelaku melakukan perbuatan di luar logika,"pungkasnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
