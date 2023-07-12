RPA Partai Perindo Gelar Pendampingan dan Konseling Anak-Anak Down Syndrome di Depok

DEPOK - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo bersama bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Dapil 2 Kota Depok menggelar kegiatan pendampingan dan konseling down sindrome di wilayah Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (11/7/2023).
Kegiatan ini disambut baik oleh sejumlah orangtua yang buah hatinya mengalami down sindrome saat hadir dalam kesempatan ini.
Bacaleg Partai Perindo Dapil 2 Kota Depok, Annisa mengatakan, dirinya maupun RPA Perindo tidak ingin adanya perbedaan antara anak down sindrome dengan anak-anak pada umumnya.
“Saya hanya ingin mematahkan stigma mengenai anak-anak down syndrome ini mungkin masih dipandang sebelah mata. Anak seperti mereka bisa kok. Mereka bisa lomba yang saya tahu ada anak-anak down syndrome lomba di luar negeri,” ujar Annisa.
Sementara itu, Ketua Umum RPA Partai Perindo, Jeannie Latumahina mengakui kegiatan merupakan arahan langsung dari Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.