Truk Oleng Timpa Minibus di Jalur Puncak Bogor, 3 Terluka

BOGOR - Truk boks dan minibus terlibat kecelakaan di Jalur Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/7/2023). Dalam kecelakaan ini, tiga orang terluka.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota Ipda Angga Nugraha mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.30 WIB. Awalnya, truk boks yang dikendarai S melaju dari arah Puncak menuju Gadog.

"Setibanya di TKP jalan menurun dan menikung diduga pengemudi kurang konsentrasi dan tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya," kata Angga dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).

Truk pun oleng dan terbalik ke kanan jalan. Tak hanya itu, truk menimpa minibus yang dikendarai U yang datang dari arah Gadog menuju Puncak.

"Dari hasil interogasi awal saksi-saksi di TKP penyebab kecelakaan kelalaian pengemudi truk boks pada saat mengendarai tidak konsentrasi dan hati-hati menjadi penyebab kecelakaan," ujarnya.