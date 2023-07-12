Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Oleng Timpa Minibus di Jalur Puncak Bogor, 3 Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |11:42 WIB
Truk Oleng Timpa Minibus di Jalur Puncak Bogor, 3 Terluka
Truk oleng timpa minibus di Puncak, Bogor. (Ist)
A
A
A

BOGOR - Truk boks dan minibus terlibat kecelakaan di Jalur Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/7/2023). Dalam kecelakaan ini, tiga orang terluka.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota Ipda Angga Nugraha mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.30 WIB. Awalnya, truk boks yang dikendarai S melaju dari arah Puncak menuju Gadog.

"Setibanya di TKP jalan menurun dan menikung diduga pengemudi kurang konsentrasi dan tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya," kata Angga dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).

Truk pun oleng dan terbalik ke kanan jalan. Tak hanya itu, truk menimpa minibus yang dikendarai U yang datang dari arah Gadog menuju Puncak.

"Dari hasil interogasi awal saksi-saksi di TKP penyebab kecelakaan kelalaian pengemudi truk boks pada saat mengendarai tidak konsentrasi dan hati-hati menjadi penyebab kecelakaan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement