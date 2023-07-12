Istri Kabur ke Pelukan Mantan, Fahmi Menangis saat Menceritakan Tak Dapat Malam Pertama

JAKARTA – Fahmi Husaeni menunjukkan sikap tegarnya usai sang istri, Anggi Anggraeni (21) meninggalkannya untuk menemui mantan pacarnya, Adriaman Lase di Jakarta. Fahmi memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan dan menceraikannya.

Adriaman Lase adalah pria yang membawa Anggi Anggraeni pengantin di Bogor selama menghilang. Sebelum tega meninggalkan suaminya, Fahmi Husaeni, Anggi izin pamit untuk mengambil pesanan ayam geprek yang dipesannya melalui ojek online.

Namun air mata Fahmi tumpah saat membagikan kisah dirinya yang tidak mendapatkan malam pertama setelah menikah dengan istrinya. Awalnya, Fahmi menceritakan pertama kali bertemu dengan Anggi Anggraeni.

"Ketemunya di tempat teman, waktu resepsi, kebetulan Anggi masih temanan sama yang nikah," ujar Fahmi dilansir dari kanal YouTube Dedi Mulyadi, Rabu (12/7/2023).

Dikatakan Fahmi, Anggi juga menyatakan jika dirinya sudah siap dan ingin berumah tangga. Oleh karena itu, dia akhirnya mantap untuk menikahi Anggi."Emang kemauan dia sendiri, dia ingin dinikahi," ucap Fahmi.

BACA JUGA: Ini Sosok Adriaman Lase Pacar Anggi Anggraeni yang Bawa Kabur Sang Pengantin

Fahmi mengaku, belum sempat melakukan malam pertama dengan Anggi. Saat itu, suasana di rumah masih sangat ramai.

"Terus melewati lah satu malam? tanpa malam pertama? Dipeluk nggak?" tanya Dedi Mulyadi.

Fahmi kemudian membenarkan hal tersebut.

"Ya meluk, memeluk pak," ujar Fahmi sambil meneteskan air mata.

Sebelumnya, Anggi Anggraeni (21), warga Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menghilang usai sehari dinikahi. Bukan hanya sang suami, Fahmi Husaeni (26) yang kebingungan, namun juga keluarga kedua belah pihak.