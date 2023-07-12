Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bakar dan Rusak Shelter Kucing dan Anjing di Parung, Pria Ini Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:40 WIB
Bakar dan Rusak Shelter Kucing dan Anjing di Parung, Pria Ini Ditangkap
Shelter hewan di Parung dibakar. (Ist)
A
A
A

BOGOR - Seorang pria berinisial B (31), ditangkap polisi di wilayah Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Pelaku ditangkap karena membakar dan merusak shelter atau tempat penampungan kucing dan anjing.

"Pelaku pembakaran dan pengeruskan tersebut merupakan seorang wiraswasta yang tinggal di wilayah Parung," kata Kapolsek Parung Kompol Sularso dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 11 Juli 2023. Pelaku melakukan pembakaran menggunakan korek api di gudang penyimpanan selimut hewan.

"Dan pengerusakan dengan cara melempar batu ke kaca pintu depan klinik hewan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/519/3139900/bus_persik_kediri-xhYF_large.jpg
CCTV dan Video Warga Jadi Kunci Menguak Pelaku Pelemparan Batu ke Bus Persik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/519/3139648/polres_malang-IkHq_large.jpg
15 Saksi Diperiksa Terkait Pelemparan Bus Persik di Stadion Kanjuruhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/338/3120035/pembalap_liar-OqcN_large.jpg
Kesal Ditegur, Pembalap Liar Robohkan Pagar Rumah Ketua RT di Pasar Rebo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/340/3112865/perusakan-c1E2_large.jpg
Provokasi hingga Bakar Peternakan Ayam, 11 Warga dan Santri Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/608/3109989/perusakan-sZow_large.jpg
Korban yang Mobilnya Dirusak Oknum TNI di Deliserdang Belum Dapat Ganti Rugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/525/3108515/perusakan-na4b_large.jpg
Bak Bang Jago, Pria Papua Tenteng Sajam Rusak Mobil Warga di Bandung, Begini Akhirnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement