Diduga Sopir Mengantuk, Mobil Ayla Oleng hingga Terguling di Exit Tol Tomang

Mobil Ayla terguling di exit Tol Tomang, Jakarta Barat (Foto: Bachtiar Rojab)

JAKARTA - Sebuah mobil Daihatsu Ayla berplat nomor B 1626 HKL oleng hingga mengalami kecelakaan lalu lintas di pintu keluar atau exit tol Tomang, Jakarta Barat pada Rabu 12 Juli 2023.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Maulana Jali Karepesina mengatakan, peristiwa itu terjadi di pintu keluar tol yang mengarah ke Kebon Jeruk.

"Sekira pukul 08.00 WIB kendaraan minibus jenis Daihatsu Ayla berplat nomor B 1626 HKL mengalami lakalantas out of control," ujar Maulana dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).

Maulana menambahkan, peristiwa tersebut terjadi diduga karena pengemudi mengantuk dan hilang kendali. "Diduga pengemudi mengantuk sehingga kendaraan yang dikemudikan hilang kendali," ujarnya.

Di sisi lain, Kanit lantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Karta mengungkapkan, pihaknya telah menangani peristiwa kecelakaan tersebut.

"Sudah ditangani, dan kendaraan tersebut sudah dibawa ke lakalantas Jakarta Barat," ujarnya.

(Arief Setyadi )