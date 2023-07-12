Pelaku Pembakaran Shelter Hewan di Parung Ternyata Mantan Karyawan, Sakit Hati Dipecat

BOGOR - Polisi masih mendalami kasus pembakaran shelter hewan yang dilakukan pria berinisial B (41) di wilayah Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk sementara, diduga motif pelaku karena sakit hati.

"(Pelaku) bekas karyawannya, dongkol itu karena dipecat," kata Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin dikonfirmasi wartawan, Rabu (12/7/2023).

Dalam kejadian ini, tidak ada hewan yang mati karena kebakaran. Pelaku saat ini masih berada di Polsek Parung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Enggak ada, bangunannya (terbakar). Pelaku masih di Polsek," tuturnya.