HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Jadi Korban Begal hingga Dibacok di Gunung Putri Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:02 WIB
Pemotor Jadi Korban Begal hingga Dibacok di Gunung Putri Bogor
Lokasi kejadian pemotor dibegal di Gunung Putri, Bogor. (Ist)
A
A
A

BOGOR - Seorang pria berinisial DF (31) mengalami luka bacok usai menjadi korban begal di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/7/2023). Saat ini polisi masih menyelidiki kasus tersebut.

Kapolsek Gunung Putri, Kompol Bayu Tri Nugraha mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 01.30 WIB. Awalnya, korban seorang diri menggunakan motor melintas di lokasi yang sepi.

"Tiba-tiba dari arah belakang ada 1 motor ditumpangi 3 orang mengikuti. Korban ditendang motornya dari arah samping kanan sehingga korban terjatuh," kata Bayu dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).

Setelah korban terjatuh, salah satu pelaku membacok korban menggunakan senjata tajam jenis celurit ke bagian punggung berkali-kali. Setelah korban bangun, pelaku membacokkan lagi senjata tajamnya, tetapi ditangkis dan mengenai tangan bagian atas kanan.

"Karena ketakutan, korban berlari meninggalkan motor pada saat itu pelaku sempat mengejar dan meminta tas. Tapi korban berlari menjauh dan akhirnya pelaku membawa motor milik korban," ujarnya.

Selanjutnya, korban meminta pertolongan kepada petugas keamanan di sekitar lokasi. Korban memberitahu kejadian yang dialaminya kepada sang kakak dan dilarikan ke Rumah Sehat Cikeas.

Halaman:
1 2
      
