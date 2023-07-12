Bawa Celurit dan Golok, Tiga Remaja Ditangkap di Kembangan

JAKARTA - Polsek Kembangan menangkap tiga remaja yang kedapatan membawa dua buah celurit dan satu buah golok di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Mereka, diduga hendak melakukan aksi tawuran.

"Mereka diamankan di Gang Penganten Meruya Utara pukul 04.30 WIB," ujar Kapolsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Ubaidillah saat dikonfirmasi, Rabu (12/7/2023).

Ubaidillah menuturkan, ketiga remaja tanggung usia tersebut diamankan oleh anggota reskrim polsek kembangan dan petugas keamanan lingkungan yang kala itu tengah berpatroli.

Mereka, kata Ubaidillah, berlenggak-lenggok mencurigakan saat berboncengan tiga mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Lexi.

"Karena curiga kemudian diberhentikan dan ditemukan senjata tajam di bawah dasbor injakan motor," jelasnya.