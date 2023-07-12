Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KCJ Angkat Bicara soal Video Pria Masturbasi di KRL

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:26 WIB
KCJ Angkat Bicara soal Video Pria Masturbasi di KRL
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Seorang penumpang KRL Comuterline melakukan aksi tidak senonoh melakukan masturbasi di dalam kereta. Kejadian itu sempat diunggah ulang oleh akun instagram @lensa_berita_jakarta.

Terlihat dalam video itu, pria becelana hitam menutup kelaminnya dengan tas dan melakukan masturbasi. Tidak jauh dari lokasi pria tersebut juga terluhat petugas KRL yang sedang berjaga.

Manajer Humas PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Leza Arlan menyangkan kejadian itu terjadi di dalam KRL. Ia menduga, kejadian itu terjadi saat perjalanan commuter line Rangkasbitung pada Senin, 10 Juli 2023, malam.

"KAI Commuter menyayangkan atas kejadian yang melanggar norma susila di dalam perjalanan commuter line," kata Leza dalam keterangan, Rabu (12/7/2023).

Hingga kini, pihaknya juga belum menerima laporan resmi terkait tindakkan yang melanggar norma tersebut.

Dirinya berharap, kedepannya, jika penumpang mengetahui kejadian tersebut bisa melaporkan ke petugas setempat.

Halaman:
1 2
      
