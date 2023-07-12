Fahmi Bakar Undangan Resepsi Pernikahan : Rencana Allah Pasti Lebih Baik

BOGOR - Beredar video yang jadi viral di media sosial, di mana seorang pria bernama Fahmi yang membakar undangan resepsi pernikahannya dengan Anggi Anggreani. Hal itu dilakukannya karena kecewa dengan Anggi yang ebih memilih kabur bersama kekasihnya usai sehari melangsungkan ijab kabul.

Video tersebut diunggah akun TikTok miliknya @fahmi_h07_. Dalam video bedurasi singkat itu terlihat Fahmi sedang membakar kertas undangan resepsi pernikahan bertuliskan Fahmi & Anggi.

Satu persatu surat undangan tersebut dimasukan ke dalam api. Tampak Fahmi tak kuasa menahan air mata menerima kenyataan pahit perjalanan cintanya.

"Saya tidak tau ke depannya akan seperti apa, tapi aku yakin rencana Allah pasti lebih baik," tulis Fahmi dalam keterangan video tersebut, Rabu (12/11/2023).

Diketahui, Anggi sempat hilang dari rumahnya pada Senin 26 Juni 2023. Mirisnya, perempuan itu menghilang sehari setelah menikah dengan suaminya.

Anggi terakhir kali pamit dengan suami untuk membeli pesanan ayam geprek melalui COD di gang dekat rumahnya.