Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Viral Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta, Heru Budi : Kewenangannya Keamanan

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:50 WIB
Soal Viral Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta, Heru Budi : Kewenangannya Keamanan
Ilustrasi (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi soal viral pertemuan komunitas Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) se-Asean.

Menurutnya hal tersebut telah dia serahkan ke pihak keamanan dalam hal ini kepolisian. "Kewenangannya siapa? Kewenangannya keamanan lah," kata Heru kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ), meminta kepada pemerintah provinsi (Pemprov) DKI untuk melarang pertemuan komunitas Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) se-Asean. Menurutnya hal tersebut jelas dengan Pancasila, Agama dan Budaya Indonesia.

"Untuk pertemuan LGBT meeting saya minta Dinas Pariwisata melarang karena tidak sesuai dengan budaya kita Pancasila dan agama kita," ujar Taufik dalam Rapat Bersama Pemprov DKI di Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Taufik mengaku senang banyaknya wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Jakarta. Namun, dia meminta agar para wisatawan itu tetap taat dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

"Kita senang banyak wisata asing, kemudian perlu ada filter kita punya budaya yang harus dihormati,"ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/610/3156445/lgbt-Yd7I_large.jpg
Heboh! Grup Gay Lubuklinggau di Facebook Miliki Ribuan Pengikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/519/3154408/viral-WdJe_large.jpg
Kolam Air Hangat Tempat Kaum Gay Digerebek, Petugas Temukan Celana Dalam hingga Kondom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/525/3150270/dedi_mulyadi-W83K_large.jpg
Kutuk Pesta Gay di Puncak Bogor, MUI Jabar Desak Dedi Mulyadi Bersuara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/338/3149770/lgbt-4mxJ_large.jpg
Pesta Gay di Puncak Bogor, Sejumlah Peserta Reaktif HIV hingga Sifilis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149758/lgbt-0Uur_large.jpg
Diduga Pesta Gay di Villa Puncak Bogor, Polisi: Ada Lomba Menyanyi hingga Menari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149742/pesta_gay-BYqn_large.jpg
Polisi Gerebek Diduga Pesta Gay di Villa Puncak Bogor, 74 Pria Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement