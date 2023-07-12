Soal Viral Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta, Heru Budi : Kewenangannya Keamanan

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi soal viral pertemuan komunitas Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) se-Asean.

Menurutnya hal tersebut telah dia serahkan ke pihak keamanan dalam hal ini kepolisian. "Kewenangannya siapa? Kewenangannya keamanan lah," kata Heru kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/7/2023).

BACA JUGA: Kemlu RI Tegaskan Acara LGBT Tak Ada hubungan dengan Rangkaian Pertemuan ASEAN di Jakarta

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ), meminta kepada pemerintah provinsi (Pemprov) DKI untuk melarang pertemuan komunitas Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) se-Asean. Menurutnya hal tersebut jelas dengan Pancasila, Agama dan Budaya Indonesia.

"Untuk pertemuan LGBT meeting saya minta Dinas Pariwisata melarang karena tidak sesuai dengan budaya kita Pancasila dan agama kita," ujar Taufik dalam Rapat Bersama Pemprov DKI di Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Taufik mengaku senang banyaknya wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Jakarta. Namun, dia meminta agar para wisatawan itu tetap taat dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

"Kita senang banyak wisata asing, kemudian perlu ada filter kita punya budaya yang harus dihormati,"ujarnya.