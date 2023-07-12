Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo Diska Berikan Gerobak Gratis ke Pedagang di Cilandak Timur

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:44 WIB
Bacaleg Perindo Diska Berikan Gerobak Gratis ke Pedagang di Cilandak Timur
Bacaleg Perindo Diska Resha saat membagikan gerobak ke pedagang (foto: MPI/Ari)
JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo, Diska Resha Putra memberikan gerobak gratis pada seorang pedagang bernama Astuti yang berjualan di Jalan Kenanga, RW 02, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Penyerahan ini awalnya saya cari yang mana membutuhkan, kan saya selaku Bacaleg Partai Perindo Dapil 8 Jakarta Selatan ini saya cari yang terdekat dahulu, biar impactnya bermanfaat bagi masyarakat terdekat, baru orang jauh," ujar Diska di lokasi, Rabu (12/7/2023).

Menurut Bacaleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan itu, awalnya dia bersama tim partai Perindo bersama-sama mencari pedagang yang membutuhkan bantuan gerobak hingga akhirnya ditemukan Astuti, seorang pedagang Mie Ayam Bakso. Pihaknya melihat gerobak yang dipakai Astuti untuk berjualan sudah lapuk sehingga ditawarkan gerobak gratis Partai Perindo.

"Jadi, saya tawarkan gerobak Partai Perindo gratis, dari transportasi sampai pembuatan gerobak Perindonya. Apalagi, pedagang seperti Bu Astuti ini dia kan biasanya kalau 2 gerobak saja keuntungan dia tiap bulan hanya Rp2 juta, dengan kita tambah lagi gerobak tambahan jadi bisa bikin cabang, kemungkinan kan bisa jadi bisa 2x lipat dari keuntungan sebelumnya," tuturnya.

Bacaleg Partai Perindo, partai yang dikenal sebagai partai modern peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu menambahkan, kesejahteraan UMKM sejatinya memiliki manfaat bagi kemajuan perekonomian Indonesia secara nasional. Bahkan, UMKM memiliki peranan yang besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia, tak terkecuali Jakarta.

"UMKM itu bisa penyerapan tenaga kerja dan itu program partai Perindo ke depan dan program partai Perindo yang sebelumnya juga kita jalankan. Mungkin juga kita akan gunakan, kembali lagi ke ekonomi mikro yah di Indonesia ini bisa berkembang pesat ke depan," jelasnya.

