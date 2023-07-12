Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo Diska Resha Putra Punya Strategi untuk Dikenal hingga Disayang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |17:07 WIB
Bacaleg Perindo Diska Resha Putra Punya Strategi untuk Dikenal hingga Disayang
Bacaleg Partai Perindo Diska Resha (Foto : MPI)
JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo, Diska Resha Putra membeberkan strateginya agar bisa lolos menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Salah satunya, melakukan sosialisasi pada warga, khususnya di Dapil 8 Jakarta Selatan.

"Strategi saya mungkin awalnya sosialisasi pada masyarakat, perkenalan diri saya agar mereka mengenal saya lalu menyukai saya kemudian menyayangi saya," ujar Diska di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2023).

Menurut Bacaleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan itu, Dapil 8 Jakarta Selatan meliputi 5 kecamatan, yakni kecamatan Pancoran, kecamatan Tebet, kecamatan Mampang Prapatan, kecamatan Pasar Minggu, dan kecamatan Jagakarsa.

Selain sosialisasi, dia juga bakal terus menjalankan program partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, salah satunya pemberikan gerobak gratis Perindo.

Misalnya saja, gerobak gratis yang diberikan Diska pada seorang pedagang Mie Ayam Banso, Astuti di Jalan Kenanga, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada hari ini.

Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, memiliki kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan rakyat kecil dan penciptaan lapangan kerja, salah satunya pemberian gerobak gratis Partai Perindo pada pelaku UMKM kecil.

