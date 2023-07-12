411 Pengendara Ditilang dalam 2 Hari Operasi Patuh di Bogor, Mayoritas Tak Pakai Helm

Sebanyak 411 pengendara ditilang dalam 2 hari Operasi Patuh Lodaya 2023 di Bogor. (Dok MPI/Irfan Maulana)

BOGOR - Satlantas Polres Bogor telah menindak 411 pelanggar lalu lintas selama 2 hari Operasi Patuh Lodaya 2023 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelanggaran terbanyak adalah pengendara motor tidak menggunakan helm.

"Pelanggaran didominasi pengguna jalan tidak menggunakan helm 80 persen," kata Kasatlantas Polres Bogor AKP Dicky Pranata, Rabu (12/7/2023).

Selanjutnya, pelanggaran lalu lintas lainnya yang ditindak adalah pengendara melawan arus 15 persen dan berboncengan lebih melebihi kapasitas 5 persen.

"Penindakan pelanggaran Operasi Patuh Lodaya menggunakan tilang ETLE Mobile," tuturnya.

Sebelumnya, Polres Bogor mulai menggelar Operasi Patuh Lodaya 2023 mulai 10-23 Juli 2023. Berbagai jenis pelanggaran lalu lintas akan ditindak petugas.

"Operasi Patuh Lodaya Polres Bogor tahun 2023, resmi diberlakukan mulai hari ini hingga 23 Juli 2023 mendatang. Yang mana ditandai dengan apel gelar pasukan," kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin dalam keterangannya, Senin (10/7/2023).