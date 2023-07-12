Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terlibat Tawuran di Bogor, Pelajar Bersamurai Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |17:38 WIB
Terlibat Tawuran di Bogor, Pelajar Bersamurai Ditangkap
Terlibat tawuran di Bogor, pelajar bersamurai ditangkap. (MPI/Putra Ramadhani Astyawan)
A
A
A

BOGOR - Seorang pelajar berinisial CC (16), ditangkap polisi karena terlibat tawuran di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi turut menyita sebilah senjata tajam jenis samurai sebagai barang bukti.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 7 Juli 2023. Berawal saat polisi mendapat laporan warga soal adanya tawuran dua geng di Jalan Pemuda.

"Tersangka kedua anak yang saat itu tawuran dan berhasil kita bubarkan kedua kelompok. Satu anak berhasil diamankan dengan barang bukti sajam samurai," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso, Rabu (12/7/2023).

Berdasarkan hasik pemeriksaan, anak tersebut sudah terlibat tawuran dengan senjata tajam dua kali. Ia mengaku membeli sebilah samurai seharga Rp80 ribu dari media sosial Facebook.

"Kita jerat Pasal 2 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ancaman 10 tahun penjara," tegasnya.

Selain itu, polisi sempat membubarkan aksi tawuran di lokasi berbeda yakni di Jalan R3, Kecamatan Bogor Timur. Dalam kejadian tersebut, tidak ada yang berhasil diamankan. Namun, polisi menyita beberapa senjata tajam dan motor dari lokasi.

"Diamankan celurit dan 8 motor," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163214/tawuran-JfOX_large.jpg
Polisi Tembak Dua Terduga Pelaku Tawuran di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163113/pramono-aR9Y_large.jpg
Soal Tawuran di Jakarta, Pramono Duga Ada yang Sengaja Viralkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843/tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement