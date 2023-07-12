Terlibat Tawuran di Bogor, Pelajar Bersamurai Ditangkap

BOGOR - Seorang pelajar berinisial CC (16), ditangkap polisi karena terlibat tawuran di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi turut menyita sebilah senjata tajam jenis samurai sebagai barang bukti.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 7 Juli 2023. Berawal saat polisi mendapat laporan warga soal adanya tawuran dua geng di Jalan Pemuda.

"Tersangka kedua anak yang saat itu tawuran dan berhasil kita bubarkan kedua kelompok. Satu anak berhasil diamankan dengan barang bukti sajam samurai," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso, Rabu (12/7/2023).

Berdasarkan hasik pemeriksaan, anak tersebut sudah terlibat tawuran dengan senjata tajam dua kali. Ia mengaku membeli sebilah samurai seharga Rp80 ribu dari media sosial Facebook.

"Kita jerat Pasal 2 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ancaman 10 tahun penjara," tegasnya.

Selain itu, polisi sempat membubarkan aksi tawuran di lokasi berbeda yakni di Jalan R3, Kecamatan Bogor Timur. Dalam kejadian tersebut, tidak ada yang berhasil diamankan. Namun, polisi menyita beberapa senjata tajam dan motor dari lokasi.

"Diamankan celurit dan 8 motor," tambahnya.