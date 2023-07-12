Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg DPR Perindo Ustadz Yusuf Mansur Kunjungi Pedagang Buah di Cilangkap

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |19:19 WIB
Bacaleg DPR Perindo Ustadz Yusuf Mansur Kunjungi Pedagang Buah di Cilangkap
Bacaleg DPR RI Partai Perindo, Ustadz Yusuf Mansyur (foto: MPI/Farhan)
JAKARTA - Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I dari Partai Perindo, Ustadz Yusuf Mansur mengunjungi kios pedagang buah di bilangan Cilangkap, Cipayung Jakarta Timur. Yusuf Mansur membersamai bacaleg Perindo untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 6, Wahyu Nur Iman dan Bacaleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta III, Tjioe Nofia Handayani atau Ci Mehong, melihat geliat usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di Ibukota DKI Jakarta.

Yusuf Mansur yang menemui pedagang buah segar 630 Tarigan, Isa Ginting (33), mengakui kehebatan berbisnis karena memiliki cerita tersendiri. Ia pun menekankan pentingnya dukungan keluarga dalam setiap usaha berbisnis.

"Peran keluarga itu sangat penting, terutama dalam perjuangan berbisnis seperti mbak Isa ini. Usaha UMKM mba Isa beserta suaminya ini patut dijadikan contoh dalam kegigihan berbisnis," jelas Yusuf di lokasi, Rabu (12/7/2023).

Yusuf Mansur pun menekankan pentingnya berbisnis melalui digital marketing. Ia mengatakan Perindo dapat memberikan dukungan dalam mengembangkan usaha UMKM melalui peran media daring.

"Sekarang kan banyak anak muda jualan sayur atau buah, tidak punya lapak, tetapi bisa berbisnis. Makanya Perindo ingin mendukung usaha mbak Isa ini melalui peran digital marketing supaya bisa melebarkan sayap bisnisnya," tutur Yusuf.

Ustadz Yusuf yang bergabung dengan Partai Perindo, yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, menekankan pentingnya peran UMKM dalam perekonomian negara.,

"Harapan saya untuk UMKM ini kan sebenarnya pilar negara. Mereka ini harus kuat jika negara ingin kuat, pasalnya mereka ini lah yang langsung bersentuhan dengan ekonomi rakyat," katanya.

