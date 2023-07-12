Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan Beruntun di GT Ciawi 2, Satu Orang Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |19:26 WIB
Kecelakaan Beruntun di GT Ciawi 2, Satu Orang Tewas
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BOGOR - Tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Tol Jagorawi KM 41 tepatnya GT Ciawi 2 Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, AKP Budi Hernawan mengatakan, kecelakaan terjadi sekira pukul 16.03 WIB. Berawal ketika truk kontainer dengan nomor polisi B 9510 BEI mengalami rem blong.

"Pengakuan pengemudi kontainer rem blong pada saat antrean (GT Ciawi 2)," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).

Truk kontainer pun menabrak kendaraan pikap dan truk galon di GT Ciawi 2 yang berada di depannya. Dalam kejadian ini, pikap rusak berat tergencet dua kendaraan truk dari belakang dan depan.

"Kendaraan pikap tergencet diantara truk kontainer dan truk galon," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement