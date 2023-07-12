Kecelakaan Beruntun di GT Ciawi 2, Satu Orang Tewas

BOGOR - Tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Tol Jagorawi KM 41 tepatnya GT Ciawi 2 Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, AKP Budi Hernawan mengatakan, kecelakaan terjadi sekira pukul 16.03 WIB. Berawal ketika truk kontainer dengan nomor polisi B 9510 BEI mengalami rem blong.

"Pengakuan pengemudi kontainer rem blong pada saat antrean (GT Ciawi 2)," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).

Truk kontainer pun menabrak kendaraan pikap dan truk galon di GT Ciawi 2 yang berada di depannya. Dalam kejadian ini, pikap rusak berat tergencet dua kendaraan truk dari belakang dan depan.

"Kendaraan pikap tergencet diantara truk kontainer dan truk galon," jelasnya.