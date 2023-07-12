Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Pria Diduga Pengemis Pura-Pura Pincang di Cibinong

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |20:09 WIB
Viral! Pria Diduga Pengemis Pura-Pura Pincang di Cibinong
Pengemis di Cibinong (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Beredar video diduga pengemis berpura-pura pincang di Simpang Cibinong City Mal (CCM), Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Saat ini, pria tersebut dalam pemantauan petugas Dinas Sosial.

Video tersebut diunggah akun Instagram @cibinongviral. Awalnya, perekam video dari dalam mobil mengarahkan kameranya kepada pria di persimpangan Jalan Raya Bogor-Jakarta.

Pria tersebut tampak memegang dua tongkat untuk membantunya berjalan mendekat ke arah mobil yang sedang berhenti. Namun, pada video berikutnya pria tersebut terekam berjalan dengan normal.

"Yang sering lewat pasti pasti udah gak asing lihat pemandangan ini," tulis keterangan video, Rabu (12/7/2023).

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Mustakim mengatakan bahwa pria dalam video tersebut memang sudah pantau petugas sejak lama.

Topik Artikel :
cibinong Pengemis viral
