Usai Sepekan Uji Coba, Dishub DKI Jakarta Akan Evaluasi Rute Transjakarta Bandara Soetta

JAKARTA - Uji coba layanan Bus Transjakarta rute Kalideres - Bandara Soekarno Hatta sudah berlangsung sepekan.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi rute tersebut.

“Ini kan baru satu minggu (uji coba rute Transjakarta). Setelah data terkumpul selama 1 minggu nanti kita evaluasi,” kata Syafrin kepada wartawan, Rabu (12/7/2023).

Syafrin menjelaskan, saat ini pihaknya akan melakukan akan menunggu hasil evaluasi tersebut.

“Sekarang itu pagi dari jam 06.00-09.00 WIB, sorenya jam 18.00-21.00 WIB. Kemudian 2 minggu ini kita operasi dan nanti kita lakukan evaluasi. Begitu juga minggu berikutnya,” ucapnya.