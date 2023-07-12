Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Sepekan Uji Coba, Dishub DKI Jakarta Akan Evaluasi Rute Transjakarta Bandara Soetta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |21:14 WIB
Usai Sepekan Uji Coba, Dishub DKI Jakarta Akan Evaluasi Rute Transjakarta Bandara Soetta
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Uji coba layanan Bus Transjakarta rute Kalideres - Bandara Soekarno Hatta sudah berlangsung sepekan.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi rute tersebut.

“Ini kan baru satu minggu (uji coba rute Transjakarta). Setelah data terkumpul selama 1 minggu nanti kita evaluasi,” kata Syafrin kepada wartawan, Rabu (12/7/2023).

Syafrin menjelaskan, saat ini pihaknya akan melakukan akan menunggu hasil evaluasi tersebut.

“Sekarang itu pagi dari jam 06.00-09.00 WIB, sorenya jam 18.00-21.00 WIB. Kemudian 2 minggu ini kita operasi dan nanti kita lakukan evaluasi. Begitu juga minggu berikutnya,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177913/kecelakaan-hlxZ_large.jpg
Transjakarta Tindak Tegas Pramudi Usai Kecelakaan di Halte Dukuh Atas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173012/transjakarta-TOIp_large.jpg
Layanan Transjakarta Koridor 1 Blok M-Kota Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172975/transjakarta-OAsu_large.jpg
Transjakarta Rekayasa Layanan Koridor 1 Blok M-Kota Imbas Kegiatan di Bundaran HI, Cek Rutenya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/338/3172008/kecelakaan-tpn0_large.jpg
Didesak Zero Accident, Dirut Transjakarta: Kecelakaan Tak Bisa Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/338/3171947/yuza-YNcP_large.jpg
Terungkap Penyebab 2 Pramudi Wanita Transjakarta Kecelakaan dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170995/transjakarta-4uO3_large.jpg
Kronologi Bus Transjakarta Seruduk Empat Ruko di Pulogebang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement