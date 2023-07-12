Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Selter Kucing dan Anjing di Parung Dibakar Karyawan, 4 Ekor Kucing Mati

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |21:41 WIB
Selter Kucing dan Anjing di Parung Dibakar Karyawan, 4 Ekor Kucing Mati
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Empat ekor kucing mati dalam dalam kebakaran selter hewan kucing dan anjing Rumah Singgah Clow di Parung, Kabupaten Bogor. Tempat tersebut dibakar oleh mantan karyawannya berinisial B (31) yang diduga sakit hati karena dipecat.

"Betul (4 kucing mati)," kata pemilik Rumah Singggah Clow Bimbim, Rabu (12/7/2023).

Dalam tempatnya itu terdapat 1.500 ekor kucing. Kucing yang mati diduga sesak nafas karena asap dan masih ada 25 ekor lain menjalani perawatan.

"Total kucing kita yang pertama kali kelihatan itu ada 20. Hari ini bertambah lagi yang masuk klinik ada 5, terus yang tadi pagi RIP (mati) ada 4. Indikasi mereka sesak nafas kelihatan," jelasnya.

Bimbim pun menceritakan kebakaran tersebut terjadi pada Selasa 11 Juli 2023. Kebakaran tersebut awalnya diketahui oleh salah satu karyawannya.

"Pertama yang dia (karyawan) lakukan memang kita telepon pemadam sambil memadamkan api yang bisa dipadamkan. Apinya tinggi banget merah, semua isi gudang habis. Mungkin kita akan renovasi ulang, karena atap semua rusak," tuturnya.

Selanjutnya, dari rekaman CCTV diketahui bahwa kebakaran tersebut dilakukan oleh seseorang. Tak hanya itu, klinik hewannya turut dirusak oleh pelaku.

"Kita tahunya dari CCTV, dia ngerusak 2 tempat. Pertama klinik saya dirusak kemudian berjalan ke shelter. Jarak dari klinik ke shelter itu sekitar 200-300 meter. Dia jalan ke belakang, terus bakar gudang. Di situ ada selimut, freezer, alat-alat elektronik untuk perlengkapan kucing," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522/viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623/kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement