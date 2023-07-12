Selter Kucing dan Anjing di Parung Dibakar Karyawan, 4 Ekor Kucing Mati

BOGOR - Empat ekor kucing mati dalam dalam kebakaran selter hewan kucing dan anjing Rumah Singgah Clow di Parung, Kabupaten Bogor. Tempat tersebut dibakar oleh mantan karyawannya berinisial B (31) yang diduga sakit hati karena dipecat.

"Betul (4 kucing mati)," kata pemilik Rumah Singggah Clow Bimbim, Rabu (12/7/2023).

Dalam tempatnya itu terdapat 1.500 ekor kucing. Kucing yang mati diduga sesak nafas karena asap dan masih ada 25 ekor lain menjalani perawatan.

"Total kucing kita yang pertama kali kelihatan itu ada 20. Hari ini bertambah lagi yang masuk klinik ada 5, terus yang tadi pagi RIP (mati) ada 4. Indikasi mereka sesak nafas kelihatan," jelasnya.

Bimbim pun menceritakan kebakaran tersebut terjadi pada Selasa 11 Juli 2023. Kebakaran tersebut awalnya diketahui oleh salah satu karyawannya.

"Pertama yang dia (karyawan) lakukan memang kita telepon pemadam sambil memadamkan api yang bisa dipadamkan. Apinya tinggi banget merah, semua isi gudang habis. Mungkin kita akan renovasi ulang, karena atap semua rusak," tuturnya.

Selanjutnya, dari rekaman CCTV diketahui bahwa kebakaran tersebut dilakukan oleh seseorang. Tak hanya itu, klinik hewannya turut dirusak oleh pelaku.

"Kita tahunya dari CCTV, dia ngerusak 2 tempat. Pertama klinik saya dirusak kemudian berjalan ke shelter. Jarak dari klinik ke shelter itu sekitar 200-300 meter. Dia jalan ke belakang, terus bakar gudang. Di situ ada selimut, freezer, alat-alat elektronik untuk perlengkapan kucing," ungkapnya.