Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ci Mehong Kunjungi Sejumlah UMKM di Cilangkap, Galakkan Gerakan Ekonomi Perempuan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |02:26 WIB
Ci Mehong Kunjungi Sejumlah UMKM di Cilangkap, Galakkan Gerakan Ekonomi Perempuan
Ci Mehong kunjungi UMKM di Cilangkap (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tjioe Nofia Handayani, Bacaleg partai Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta III atau biasa dikenal Ci Mehong ikut mengunjungi sejumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di bilangan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur.

Ci Mehong ikut menemani Bacaleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Ustadz Yusuf Mansur dan bacaleg Perindo untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 6, Wahyu Nur Iman, juga dalam rangkaian membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi guna dibutuhkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ci Mehong sebagai kader Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, antusias melihat perkembangan UMKM yang ada di Cilangkap Garden Kuliner. Ci Mehong pun menemui para pelaku UMKM yang semuanya adalah perempuan yakni Isa Ginting (33), pemilik kios buah segar 630 Tarigan dan Budhe Parno selaku pemilik dari Mi Ayam Malaka.

"Saya sebagai perempuan begitu bersemangat sekali melihat geliat usaha UMKM, khususnya dari kalangan perempuan. Seperti saya, meski berstatus sebagai ibu rumah tangga, kita bisa berusaha bikin apapun seperti peyek atau apa saja, untuk meningkatkan ekonomi dari keluarga kita," jelas Ci Mehong di lokasi, Rabu (12/7/2023).

Ci Mehong pun menuturkan kedatangannya meninjau langsung UMKM, juga ingin mendorong pengembangan bisnis. Sebagai bacaleg Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum, Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, Ci Mehong hendak meningkatkan penjualan UMKM melalui digital marketing.

"Jadi kita sekarang kan zamannya sudah media sosial. Seperti ibu Tarigan ini, kami buatkan akun media sosial guna meningkatkan promosi penjualan buahnya. Supaya banyaj orang yang melihat barang dagangan dari Bu Tarigan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement