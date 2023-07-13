Ci Mehong Kunjungi Sejumlah UMKM di Cilangkap, Galakkan Gerakan Ekonomi Perempuan

JAKARTA - Tjioe Nofia Handayani, Bacaleg partai Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta III atau biasa dikenal Ci Mehong ikut mengunjungi sejumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di bilangan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur.

Ci Mehong ikut menemani Bacaleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Ustadz Yusuf Mansur dan bacaleg Perindo untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 6, Wahyu Nur Iman, juga dalam rangkaian membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi guna dibutuhkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ci Mehong sebagai kader Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, antusias melihat perkembangan UMKM yang ada di Cilangkap Garden Kuliner. Ci Mehong pun menemui para pelaku UMKM yang semuanya adalah perempuan yakni Isa Ginting (33), pemilik kios buah segar 630 Tarigan dan Budhe Parno selaku pemilik dari Mi Ayam Malaka.

"Saya sebagai perempuan begitu bersemangat sekali melihat geliat usaha UMKM, khususnya dari kalangan perempuan. Seperti saya, meski berstatus sebagai ibu rumah tangga, kita bisa berusaha bikin apapun seperti peyek atau apa saja, untuk meningkatkan ekonomi dari keluarga kita," jelas Ci Mehong di lokasi, Rabu (12/7/2023).

Ci Mehong pun menuturkan kedatangannya meninjau langsung UMKM, juga ingin mendorong pengembangan bisnis. Sebagai bacaleg Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum, Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, Ci Mehong hendak meningkatkan penjualan UMKM melalui digital marketing.

"Jadi kita sekarang kan zamannya sudah media sosial. Seperti ibu Tarigan ini, kami buatkan akun media sosial guna meningkatkan promosi penjualan buahnya. Supaya banyaj orang yang melihat barang dagangan dari Bu Tarigan," katanya.