INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Perindo Giatkan Pemberdayaan Perempuan di Jaktim, Apresiasi Kemajuan UMKM Ibu-Ibu

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |03:13 WIB
Perindo Giatkan Pemberdayaan Perempuan di Jaktim, Apresiasi Kemajuan UMKM Ibu-Ibu
UMKM Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan melalui kunjungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang digawangi oleh para wanita.

Perindo yang diwakili oleh tiga bacalegnya yaitu bacaleg Perindo untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 6, Wahyu Nur Iman, Bacaleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Ustadz Yusuf Mansur, dan bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta III, Tjioe Nofia Handayani atau dikenal Ci Mehong.

Kunjungan ketiganya meninjau dua UMKM yang ada di Cilangkap Garden Kuliner, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur yakni Isa Ginting, pemilik kios buah segar 630 Tarigan dan Budhe Parno selaku pemilik dari Mie Ayam Malaka.

Wahyu Iman pun mengapresiasi UMKM yang dimiliki oleh warga-warga yang ditemuinya.

"Kedatangan kita kali ini untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui peninjauan UMKM yang ada di Cilangkap ini. Kita juga mensosialisasikan usaha melalui digital marketing," jelas Wahyu di lokasi, Kamis (13/7/2023).

Wahyu yang merupakan kader Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, mengaku takjub dengan adanya kemandirian ekonomi khususnya dari kalangan perempuan. Ia menegaskan kemandirian warga yang mayoritas ibu-ibu tersebut mampu berbisnis seperti berdagang jajanan, buah-buahan bahkan wedding organizer.

"Kita melihat potensi UMKM yang ternyata telah kuat dipegang oleh perempuan, khususnya ibu-ibu. Kita pun ingin mendorong pengembangan penjualannya ke arah digital," ujarnya.

Telusuri berita news lainnya
