HOME NEWS NASIONAL

Wapres Dorong Kolaborasi Semua Pihak Percepat Pembangunan Papua

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |06:00 WIB
Wapres Dorong Kolaborasi Semua Pihak Percepat Pembangunan Papua
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendorong kolaborasi multihelix untuk percepat pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua. Selain itu perlu menjalin kolaborasi, khususnya dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif.

"Kolaborasi multihelix seperti ini sangat membantu, utamanya dalam menjangkau mereka yang ada di daerah terpencil dengan segera," ujar Wapres saat dalam sambutannya usai mendengarkan pemaparan pelaksanaan Bakti Sosial "Kitorang Melihat Terang" di RSUD Timika, Wonosari Jaya, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu 12 Juli 2023.

“Ini juga memperlihatkan upaya nyata dalam mengedepankan solidaritas dan persatuan untuk mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera,” imbuh Wapres.

Lebih jauh, Wapres mengapresiasi kegiatan bakti sosial berupa operasi katarak dan bibir sumbing ini sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat terbantu dan sembuh dari penyakitnya.

“Orang dapat melihat dari sisi medis, operasi ini adalah ikhtiar pelayanan kesehatan. Namun, dari sisi filosofi atau spiritual, ini adalah sebuah berkat dari Tuhan bagi Saudara-saudara kita di Papua yang dapat sembuh melalui operasi oleh dokter-dokter relawan,” ungkap Wapres.

“Saya meminta agar bakti sosial ini menjadi contoh kolaborasi multihelix bagi kegiatan-kegiatan serupa di masa datang,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
