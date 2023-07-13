Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Brigjen Iwan Bambang Setiawan dari PTRI PBB hingga Stafsus KSAD

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |04:05 WIB
Mengenal Brigjen Iwan Bambang Setiawan dari PTRI PBB hingga Stafsus KSAD
Brigjen Iwan Bambang Setiawan saat menjabat Atahan RI di Malaysia (Foto: Puspenad)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali melakukan mutasi terhadap perwira tinggi (pati). Teranyar, sebanyak 176 pati dari 3 matra dimutasi.

Salah satu pati yang dimutasi tersebut adalah Brigjen TNI Iwan Bambang Setiawan. Ia dimutasi dari Penasihat Militer Perutusan Tetap RI (PTRI) PBB di New York, Amerika Serikat (AS), menjadi Staf Khusus KSAD.

Posisinya yang ditinggalkannya digantikan Kolonel Inf Felix Lumban Tobing, S.T. M.C.T. Sebelumnya, Kolonel Inf Felix Lumban Tobing menjabat sebagai Perwira Pembantu Utama (Paban) H - 2 Dit H Bais TNI.

Saat berpangkat kolonel, Iwan Bambang Setiawan tercatat pernah ditugaskan dalam rangka menjalankan diplomasi pertahanan dan memperkuat hubungan kerja sama militer antara Indonesia dan Malaysia.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
