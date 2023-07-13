Gempa M3,6 Guncang Ternate Maluku Utara

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 3,4 terjadi di Ternate, Maluku Utara. Kedalaman gempa berada pada 27 Km.

Informasi itu diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun twitter resminya, Kamis (13/7/2023). BMKG menyebut, gempa terjadi pukul 04.47 WIB.

“Kedalaman 27 Km,” tulis BMKG.

BMKG juga menyebut pusat gempa berada di koordinat 0.47 Lintang Utara, 126.61 Bujur Timur. Titik gempa berada pada 90 km arah Barat Daya Ternate, Maluku Utara.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut. “Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )