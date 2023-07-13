Rotasi 59 Pati TNI AL, Ajudan Wapres Jadi Komandan Gugus Tempur Koarmada I

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan TNI.

Sebanyak 59 Pati TNI AL dilakukan rotasi. Salah satunya Kolonel Laut (P) Muhamad Taufik yang diangkat menjadi Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmada I.

Adapun mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/690/VII/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 26 Juni.

Taufik sebelumnya merupakan Pamen Setmilpres (Ajudan Wakil Presiden RI). Taufik diketahui menggantikan Laksamana Pertama Heri Triwibowo yang digeser menjadi Asops Pangkoarmada RI.

Perwira lain yang dimutasi adalah Laksma TNI Abdul Rivai dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam.

Selain itu, Laksda TNI Rubiyanto dari Koorsahli Kasal kini menjadi Staf Khusus Kasal. Tak hanya itu, Laksmana TNI Matjuri dari Waaslog Panglima TNI kini menjadi Inspektur Kogabwilhan II.