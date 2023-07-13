Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bude Parno Pedagang Mi Ayam Dukung Partai Perindo Galakkan UMKM

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |05:51 WIB
Bude Parno Pedagang Mi Ayam Dukung Partai Perindo Galakkan UMKM
Pedagang dukung Perindo galakkan UMKM (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kunjungan ketiga bacaleg Partai Perindo di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur disambut dengan senang hati oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kunjungan ketiganya yakni bacaleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Ustadz Yusuf Mansur, bacaleg partai Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta III, Tjioe Nofia Handayani atau dikenal Ci Mehong dan Bacaleg Perindo untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 6, Wahyu Nur Iman disambut dengan antusias oleh pelaku UMKM yang didominasi oleh kalangan perempuan.

Seperti salah satu pedagang Mie Ayam, seorang perempuan bernama Poniyem (55) berbahagia lantaran adanya dukungan dari Perindo dalam geliat usahanya.

Poniyem yang memiliki usaha Mie Ayam Malaka Budhe Parno itu, merasa perhatian Perindo ini sebagai peran nyata kepada masyarakat. Saking bahagianya, Poniyem pun turut senang untuk menjelaskan asal usul nama dari usaha Mie Ayamnya tersebut.

"Jadi nama Parno itu dari suami saya, Pak Parno. Makanya meski nama saya Poniyem, tapi banyak orang memanggil saya itu Budhe Parno," jelas Poniyem di lokasi, Kamis (13/7/2023).

Poniyem mengatakan kunjungan ketiga bacaleg itu menjadi motivasinya untuk semakin bersemangat dalam menjalankan bisnis mie ayamnya.

"Saya senang dengan kedatangan ketiganya, sampai terasa melunjak-lunjak rasanya," katanya sembari tertawa.

Terlebih di sisi lain, Poniyem mengaku Perindo yang datang ke tempat dagangannya, tidak hanya berupa kunjungan semata, namun ikut mendukung dengan membeli Mie Ayam dagangannya.

"Teman-teman Perindo datang saja sudah bikin bahagia. Orang jadi banyak yang datang untuk makan, dagangan saya jadi laku semua," katanya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
