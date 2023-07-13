Cerita Pedagang Buah di Jaktim Senang Dapatkan Pelatihan Digital Marketing Perindo

JAKARTA - Sebuah kios buah segar di bilangan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur tiba-tiba ramai dan semarak oleh kunjungan sejumlah orang. Tampak terlihat umbul-umbul dan sekumpulan orang mengenakan pakaian yang seragam memantau kondisi usaha buah segar yang berlokasi di Cilangkap Garden Kuliner.

Dia lah Isa Ginting (33), pemilik kios buah segar 630 Tarigan yang tampak sumringah karena dikunjungi oleh para bacaleg dari Partai Perindo. Adapun bacaleg yang hadir yakni bacaleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Ustadz Yusuf Mansur, bacaleg partai Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta III, Tjioe Nofia Handayani atau dikenal Ci Mehong dan Bacaleg Perindo untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 6, Wahyu Nur Iman.

"Saya senang sekali kehadiran Perindo ini bentuk dukungan bagi UMKM saya (usaha mikro kecil dan menengah). Semoga Perindo sukses terpilih dalam pencalonan (pemilu) nanti," ujar Isa di pelataran kiosnya, Kamis (13/7/2023).

Isa menyampaikan, dirinya sempat diajari secara singkat bagaimana peran digital marketing untuk melebarkan sayap bisnisnya tersebut. Ia pun terngiang dengan penyampaian Ustadz Yusuf Mansur ihwal saran dan pengetahuan terkait metode baru dalam bisnis UMKM-nya.

"Saya sebenarnya belum paham banget sih (digital marketing). Tetapi Ustadz Yusuf Mansur bilang kami akan dibina untuk mengembangkan usaha saya ini," jelas Isa.