HOME NEWS NASIONAL

Terima KTA Berasuransi Partai Perindo, Warga: Saya Lihat Programnya Bagus

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |06:07 WIB
Perindo bagikan KTA berasuransi (Foto: MPI)
JAKARTA - Tiga bakal calon legeslatif (Bacaleg) Partai Perindo mengunjungi pemukiman warga di bilangan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur guna membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi.

Adapun ketiga bacaleg tersebut yakni bacaleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Ustadz Yusuf Mansur, bacaleg partai Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta III, Tjioe Nofia Handayani atau dikenal Ci Mehong dan Bacaleg Perindo untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 6, Wahyu Nur Iman.

Salah satu warga Cilangkap, Yuli (47) mengungkapkan ucapan terima kasihnya karena telah mendapatkan KTA berasuransi tersebut. Yuli menyampaikan adanya KTA berasuransi tersebut menjamin keselamatannya apabila mengalami kecelakaan atau meninggal dunia.

"Alhamdulillah setelah menerima KTA berasuransi ini banyak manfaatnya. Karena itu kan antisipasi kalau kita mengalami kecelakaan atau amit-amit sih jika meninggal dunia. Setidaknya ada jaminan jadinya," ujar Yuli di Cilangkap, Kamis (13/7/2023).

"Alhamdulillah jadinya tidak khawatir lagi sekarang," lanjut Yuli.

Yuli menilai, Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, terlihat peran nyata dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Yuli berharap, program Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, dapat terus memperhatikan masyarakat.

"Semoga Perindo lebih baik lagi, apalagi saya lihat ini programnya bagus loh. Kalau bisa lebih diperhatikan lagi khususnya buat warga-warga yang membutuhkan," ujarnya.

